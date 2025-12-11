Reto mayor para el Betis ante el Dinamo de Zagreb en el Maksimir

Pellegrini bromea con el Cucho y Natan en un momento de la sesión preparatoria del Betis en Croacia.

El Betis tiene esta tarde-noche en Zagreb la ocasión, siempre que sea capaz de lograr la victoria, de dar un paso definitivo para acabar entre los veinticuatro primeros y, sobre todo, para evitar el play off.

Por tanto, cita importante para los de Pellegrini en el Maksimir de cara a ocupar uno de los ocho lugares que dan el billete directo a octavos de final de una Europa League que está muy presente en todos los estamentos del club verdiblanco, pues es la otra vía, además de la Liga, para alcanzar esa ilusión de jugar la Liga de Campeones.

Falta ahora refrendarla en tierras de la bella Croacia con un partido serio de los verdiblancos ante el histórico y laureado Dinamo de Zagreb, uno de los equipos más poderosos y con más historia de la extinta Yugoslavia, que busca reverdecer viejos tiempos a nivel europeo de la mano del mítico Zvonimir Boban, que ahora está en la presidencia. Y es que, tras la derrota ante el Barcelona, el Betis necesita recuperar las buenas sensaciones, y eso pasa por volver a la senda de la victoria en tierras croatas, donde Pellegrini seguirá repartiendo minutos entre sus jugadores.

Antony y Lo Celso han de tirar del carro de un Betis que llega a esta cita invicto en lo que va de competición

Así, Pau López podría reaparecer en la portería con una defensa formada por Ángel Ortiz, Llorente, Natan y Valentín Gómez, con alguna opción para Ruibal al no contar el técnico chileno con el sancionado Ricardo Rodríguez ni el lesionado Junior, en la enfermería junto a Isco y Bellerín. En el doble pivote, Altimira y Deossa apuntan a la titularidad, con Antony y Riquelme en las bandas, Lo Celso de enganche y Bakambu arriba.

Antony y sus compañeros se entrenan sobre el terreno de juego del estadio Maksimir. / Antonio Bat / Efe

El Betis tendrá delante a un Dinamo de Zagreb que roza actualmente la barrera para acabar entre los 24 primeros clasificados en la Europa League, lo que le daría la opción de jugar el play off. En estos momentos es vigesimotercero con 7 puntos, de ahí la importancia que tiene para el cuadro croata el choque ante los verdiblancos tras la derrota (4-0) ante el Lille en la última jornada europea.

El Dinamo es vigesimotercero, de ahí el valor del partido para los croatas de cara a seguir vivos en el torneo

Bajo la dirección de Mario Kovacevic, el Dinamo de Zagreb, con una plantilla que tiene en el mercado un valor de 67,25 millones de euros, se ha convertido en un equipo capaz de alternar estilos según el contexto del partido, combinando posesión, control del ritmo y transiciones rápidas que lo hacen especialmente peligroso en ataque. Su esquema más habitual esta temporada viene siendo el 4-2-3-1, aunque su técnico no duda en mutar hacia un 4-3-3 o un 4-1-4-1 según las exigencias del rival, y su principal argumento reside en su capacidad ofensiva, pues genera numerosas ocasiones gracias al peso creativo de sus mediocampistas y a la figura de Sandro Kulenovic, máximo goleador del conjunto esta temporada y referencia permanente en el área rival junto al extremo izquierdo Arbër Hoxha.

Además de los mencionados Kulenovic y Hoxha, también destacan en el Dinamo otros jugadores, como el meta Ivan Nevistic, el central Niko Galesic, los españoles Sergi Domínguez (central cedido por el Barcelona) y Gonzalo Villar; y, por supuesto, el capitán, el pivote Josip Misic. Y todo ello sin olvidar el ambiente del Maksimir.

Alineaciones probables / Dpto. de Infografía

No obstante, a pesar de su potencial ofensivo, el Dinamo muestra vulnerabilidad en defensa, especialmente en partidos de alto ritmo o ante ataques bien armados, algo que deberá aprovechar un Betis que tiene en su mano dar un paso importante en la competición de cara a su primer objetivo: seguir adelante en el torneo entre los ocho primeros.