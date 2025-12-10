Los secretos del Dinamo de Zagreb: puntos fuertes, débiles y hombres clave ante el Betis

El Betis tendrá delante este jueves a un Dinamo de Zagreb que roza actualmente la barrera para acabar entre los 24 primeros clasificados en la Europa league, lo que le daría la opción de jugar el play off.

Y es que en estos momentos es vigesimotercero con 7 puntos en el casillero, de ahí la importancia que tiene para el cuadro croata el choque ante los verdiblancos tras la derrota (4-0) ante el Lille en la última jornada europea. El actual líder de la Supersports HNL -liga croata-, que llega al duelo ante los de Heliópolis tras empatar a uno ante el Hajduk Split en el gran derbi de Croacia, se agarra por tanto al Maksimir para, al calor de su público, mantener vivo su sueño europeo.

El Dinamo de Zagreb, con una plantilla que tiene en el mercado un valor de 67,25 millones de euros, afronta la temporada 2025-26 con una identidad futbolística reconocible y, al mismo tiempo, flexible. Bajo la dirección de Mario Kovacevic, el conjunto croata se ha convertido en un equipo capaz de alternar estilos según el contexto del partido, combinando posesión, control del ritmo y transiciones rápidas que lo hacen especialmente peligroso en ataque.

Un plan de juego dominado por el 4-2-3-1

El esquema más habitual del Dinamo de Zagreb esta temporada es el 4-2-3-1, aunque su técnico no duda en mutar hacia un 4-3-3 o un 4-1-4-1 según las exigencias del rival. Con un doble pivote que asegura equilibrio y una línea de mediapuntas muy móvil, el equipo azulón apuesta por la circulación paciente del balón, un dominio territorial, un alto volumen de ocasiones y transiciones verticales cuando recupera la pelota.

Misic es pesionado por Pablo Durán en el Dinamo-Celta. / ANTONIO BAT / EFE

En la liga croata, esta versatilidad le permite imponerse tanto jugando en campo contrario como replegando para correr. En Europa, es un arma para adaptarse a rivales de mayor entidad.

Puntos fuertes: talento ofensivo

El principal argumento del Dinamo de Zagreb reside en su capacidad ofensiva. El equipo genera numerosas ocasiones gracias al peso creativo de sus mediocampistas y a la figura de Sandro Kulenovic, máximo goleador del conjunto esta temporada y referencia permanente en el área rival junto al extremo izquierdo Arbër Hoxha, un jugador de calidad y habilidoso al que los verdiblancos tendrán que vigilar de cerca.

Hoxha es presionado por Soyuncu en un reciente Dinamo de Zagreb-Fenerbahce. / Antonio Bat / Efe

El buen trato del balón, la estructura sólida en mediocampo y la facilidad para acelerar con pocos toques convierten al Dinamo de Zagreb en un equipo incómodo para cualquier defensa. La plantilla está diseñada para dominar los ritmos, imponerse en campo contrario y castigar al rival al contragolpe.

Puntos débiles: irregularidad defensiva

A pesar de su potencial ofensivo, el Dinamo muestra vulnerabilidad en defensa, especialmente en partidos de alto ritmo o ante ataques bien armados. En varias fases de la temporada ha encajado goles con demasiada facilidad -el Celta ganó 0-3 en el Maksimir-, evidenciando problemas en la transición defensiva y en la concentración dentro del área.

A ello se suma cierta dependencia de individualidades ofensivas: cuando Kulenovic o los mediapuntas más creativos no tienen su día, el equipo sufre para generar ocasiones y se vuelve previsible. En competiciones europeas, estas lagunas se amplifican ante rivales más físicos y con mayor capacidad para someterlo en campo propio.

Los jugadores más destacados

El Dinamo cuenta este curso con varios nombres que han marcado diferencias, como los mencionados anteriormente Sandro Kulenović y Arbër Hoxha, pero también resaltan otros, como el meta Ivan Nevistic, el central Niko Galesic, los españoles Sergi Domínguez (central cedido por el Barcelona) y Gonzalo Villar; y por supuesto el capitán, el pivote Josip Misic.

Un equipo preparado para competir

El Dinamo de Zagreb 2025-26 vuelve a presentarse como un candidato sólido a dominar el fútbol croata y con argumentos para competir en Europa, pese a vender en verano a sus dos mejores hombres: el medio centro ofensivo Baturina al Como por 18 millones de euros y al centrocampista Petar Sucic al Inter por 15. Su capacidad para alternar registro ofensivo y control posicional lo convierte en un rival complejo, aunque su techo dependerá de corregir los problemas defensivos y de encontrar regularidad en su juego. Si logra equilibrar ambos aspectos, el equipo de Kovacevic puede firmar una temporada notable tanto en Croacia como en el panorama internacional.