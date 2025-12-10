Estas son las horas a las que más lloverá este miércoles en Sevilla

Un nuevo frente atlántico llea a Andalucía y comenzará a dejar sus primeras consecuencias. En Sevilla, durante la jornada del miércoles 10 de diciembre, se van a registrar lluvias débiles, un anticipo de lo que volverá a repetirse en las próximas horas, cuando se esperan nuevas precipitaciones en la capital hispalense, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La previsión para este miércoles apunta a una jornada marcada por la inestabilidad hasta bien entrada la tarde. La probabilidad de lluvia alcanzará el 100% entre las 00:00 y las 12:00, descendiendo ligeramente al 95% entre las 12:00 y las 18:00, y reduciéndose de forma notable a partir del atardecer, cuando el riesgo baja hasta el 30%.

El tiempo en Sevilla el miércoles 10 de diciembre / Aemet

En cuanto al acumulado por horas, la Aemet prevé un inicio de mañana con lloviznas persistentes: 0,4 mm a las 4:00, 2 mm a las 5:00 y 0,6 mm a las 6:00, 0,2 a las 7:00. A partir de que amanezca, la intensidad seguirá siendo constante, con 1 mm a las 8:00, 0,4 a las 9:00, 0,5 a las 10:00, 0,2 a las 11:00 y 1 mm a las 12:00, antes de un pequeño repunte que alcanzará los 2 mm a las 16:00. A partir de la tarde, las precipitaciones serán más débiles hasta desaparecer por completo a partir de las 23:00 horas.

Estas son las horas a las que más va a llover en Sevilla el miércoles 10 / Aemet

Pese a las lluvias previstas, la Aemet no ha activado ningún aviso amarillo en la provincia, por lo que no se esperan fenómenos adversos significativos.

En el apartado térmico, las temperaturas se mantendrán suaves para esta época del año, con mínimas de 10ºC y máximas de 16ºC durante la jornada.

De cara a los días posteriores, el tiempo en Sevilla dará una tregua durante el jueves para volver a dejar un fin de semana pasado por agua, ya que el jueves no se prevén precipitaciones, pero el viernes regresa la probabilidad del 100% de lluvia y el sábado del 55%.