El Alavés, rival del Sevilla en los dieciseisavos de final de Copa

El Deportivo Alavés, equipo que milita en Primera División, será el próximo rival del Sevilla FC en la Copa de S. M. el Rey, competición que llega en este mes de diciembre a los dieceisavos de final. El sorteo celebrado este martes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha deparado el emparejamiento de los xxx con el equipo de Matías Almeyda en esta tercera eliminatoria que se disputará los días 16, 17 y 18 de diciembre, todavía en el formato de partido único en el estadio del equipo de inferior categoría. En este caso, al salir antes la bola del Alavés el duelo se disputará en el estadio de Mendizorroza. Sólo había una posibilidad de emparejamiento entre dos equipos de Primera y esa ecuación le ha tocado al cuadro nervionense.

El Sevilla eliminó en las dos primeras rondas coperas al Toledo, de Tercera RFEF, y al Extremadura, de Segunda RFEF, por 1-4 y 1-2, respectivamente. El equipo vitoriano ha dejado atrás en los dos emparejamientos anteriores a CD Getxo y al Portugalete por 0-2 y 0-3. El duelo en Mandizorroza será especial para un jugador como Joan Jordán, ya que militó la pasada temporada en el cuadro babazorro cedido por los nervionenses.

En esta eliminatoria ya entran Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España y que en las dos rondas anteriores han quedado exentos por este motivo. A estos cuatro, por las reglas del sorteo, les corresponden los equipos de categorás más baja, de Primera y Segunda RFEF. Los culés al Guadalajara. los madridistas al Talavera, los colchoneros al Atlético Baleares y los bilbaínos al Ourense. Los otros dos equipos no profesionales, el Murcia y el Eldense, se medirán a Betis y Real Sociedad.

El resto de eliminatorias son las siguientes: Burgos-Getafe, Cultural Leonesa-Levante, Elche-Eibar, Deportivo-Mallorca, Racing Santander-Villarreal, Sporting Gijón-Valencia, Huesca-Osasuna, Granada-Rayo Vallecano y Albacete-Celta