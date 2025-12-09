La doctrina de las medianías

Los jugadores del Sevilla celebran el gol que adelantó a los de Matías Almeyda en Mestalla ante el Valencia este domingo.

¿A qué debe aspirar este Sevilla? ¿Ser feliz –recordando el etéreo objetivo marcado por Antonio Cordón– debe ser para este Sevilla low cost permanecer en la mitad de la tabla? Ha quedado demostrado que entre el blanco del 4-1 al Barcelona y el negro del 1-3 con el Mallorca o el 0-2 en el derbi hay muchos matices de grises. Instalarse en uno de ellos es ahora mismo el primer empeño de un Matías Almeyda que ya sabe lo que se cuece en su cazuela y que hace ya mucho tiempo que lo avisó. “Somos el equipo que menos ha gastado en el mercado”, decía recién acabado el verano. Desde ahí, ha mandado muchos mensajes para quien los quisiera recoger. “No nos sobra nada”, fue otra de sus sentencias, lo que se puede aplicar a puntos como el que sumó el Sevilla en Mestalla.

El equipo nervionense está en la medianía de la tabla, lo que para unos es un triunfo y para otros un reto tan pobre como poco ambicioso.

La Doctrina de la medianía es un texto milenario que procede de la corriente de Confucio y que entronca incluso con el aurea mediocritas (medianía dorada) de Aristóteles. El término medio, vaya.

Defiende el concepto de medianía como mantener el equilibrio y la armonía para dirigir la mente hacia un estado de equilibrio constante. “Quien sigue la medianía está en un camino del deber y no debe abandonarlo”... O algo así.

El Sevilla está en una tesitura de la temporada en la que hace lo posible por definirse mientras procura hacerse fuerte en la medianía. Situado en la decimotercera posición de la tabla tras quince jornadas, en Mestalla logró poner un punto más de por medio con los puestos de descenso.

Los de Almeyda están a cinco de la zona caliente y a siete de su dorado particular, Europa. La visita del Oviedo debe servir para reforzar esa medianía e ir con la mente todo lo limpia posible al Bernabéu.

Todo cuando además hoy va a conocer a su próximo rival en la Copa (el sorteo es a las 13:00 horas), que lo más normal es que sea ya un equipo de Segunda (habrá 9 en el bombo), aunque también hay dos de Primera y Segunda RFEF que quedarán sueltos y una posibilidad, sólo una, de que le toque uno de LaLiga.