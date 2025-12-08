Gudelj, el séptimo extranjero con más partidos en el Sevilla

Aunque muchos sevillistas quisieran que cambiara de aires más pronto que tarde, Nemanja Gudelj está escribiendo una vasta historia en el club de Nervión. El centrocampista serbio es ya uno de los extranjeros con más partidos oficiales jugados con la camiseta del Sevilla y tras su encuentro en Mestalla ante el Valencia se locolocó en el top 7 igualando a un histórico y uno de los foráneos más queridos, el argentino Éver Banega.

Gudelj suma ya 238 encuentros y está a uno solo de alcanzar al francés Julien Escudé (239), que figura en sexta posición. De hecho, si no se marcha en el mercado de invierno, podría dar caza esta temporada (termina contrato el 30 de junio) al mismísimo Daniel Alves, que jugó 249 partidos.

El líder en esta clasificación es suizo-croata Ivan Rakitic, con 291 duelos oficiales, seguido del francés Frederic Kanoute, con 290. El brasileño Renato Dirnei y el paraguayo Ignacio Achúcarro ocupan las posiciones tercera y cuarta con 286 y 280, respectivamente.

Junto con Joan Jordán (ambos llegaron a Nervión junto a Lopetegui en el verano de 2019), Gudelj es el jugador de la actual plantilla con más participaciones. El catalán alcanzó los 200 partidos el pasado domingo en Mestalla.