La Policía Local de Sevilla necesita 500 agentes para no repetir conflictos como el de esta Navidad

Todo apunta a que habrá un entendimiento entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y los policías locales para los días clave de la Navidad. No se quedará la ciudad sin apenas agentes municipales para la tarde de la Cabalgata de los Reyes Magos, como sí ocurrió en el encendido de las luces navideñas o en el pasado derbi Sevilla-Betis, en el que había muy pocos policías para cortar el tráfico en las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez Pizjuán o en los cruces del itinerario por el que transitaba la afición del Betis de camino a Nervión. Las partes están citadas de nuevo este miércoles y presumiblemente saldrá adelante un acuerdo que permita a Sanz rescatar el plan de Navidad que ya fue tumbado por el Pleno.

Dicho plan tenía como límite el pago de 5,6 millones de euros en productividades. De conseguir sacarlo adelante, el gasto será algo menos porque ya han transcurrido los primeros fines de semana de diciembre. Si todo va como se espera, el 19 de diciembre el alcalde firmará un decreto por el que desactiva el plan de emergencias, que es la herramienta que había utilizado hasta ahora para obligar a sacar a la calle entre 400 y 500 policías en tres turnos durante la Navidad.

La iniciativa del alcalde se topó el primer fin de semana con el rechazo de la plantilla, que entre bajas médicas y notificaciones a destiempo acabó con dos tercios de la dotación faltando a sus puestos de trabajo. De los 682 policías nombrados entre la noche del 28 de noviembre y la tarde del 30, hubo 449 que no acudieron a trabajar. En estos últimos fines de semana no se han montado controles de alcoholemia, a pesar de que se trata de unas fechas especialmente críticas en cuanto a consumo de alcohol, pues son muchas las cenas de amigos y de empresa que tienen lugar en este periodo.

Los sindicatos llevaron a los tribunales el decreto del plan de emergencias y pidieron la suspensión cautelar porque entienden que no hay ninguna situación de emergencia o catástrofe, sino una serie de eventos programados que pueden suspenderse. Argumentan que no hay ningún informe de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla alertando del riesgo existente. Los juzgados aún no se han pronunciado sobre la legalidad de esta cuestión.

El origen de todo este problema está en la escasez de agentes que padece la plantilla, cuya dotación está completamente desfasada para una ciudad que, desde hace unos años, vive intensamente en la calle. Son más de 3.000 los eventos que se celebran en la capital andaluza cada año, entre conciertos, actividades culturales, procesiones religiosas y pruebas deportivas, que obligan a contar con un dispositivo policial para regular el tráfico y garantizar la seguridad. Como la mayoría de eventos se celebran los fines de semana o en festivos, la Policía Local se ve obligada a reforzar los turnos de esas jornadas porque no da abasto con el turno ordinario. Esto sólo puede cubrirse con productividades u horas extra.

En 2025, los eventos se dispararon hasta tal punto que la partida de 17 millones de euros para productividades de la Policía Local (la más elevada de la historia) se agotó en sólo cinco meses. Al final de año, el gasto se ha elevado hasta los 30 millones. Durante la segunda mitad del año, los policías han ido trabajando los fines de semana de productividad mediante reconocimiento de crédito, a pesar de los reparos de la intervención municipal, que ya estalló en un duro informe que se conoció a mediados de noviembre

La interventora, Sara Hernández Ibabe, destaca en el documento la evolución del gasto en horas extras, pasando de los diez millones en 2023 a los 30 de este año. “Este crecimiento se considera alarmante en cuanto a que no se le identifica un fin temporal ni cuantitativo", apunta, y explica que es una concatenación de acuerdos repartidos y mantenidos en el tiempo, lo que ha devenido en un sistema insostenible, jurídica y económicamente.

En la práctica, la interventora decía que se están modificando a través de los calendarios las normas jurídicas que regulan las retribuciones de la Policía Local. "En la práctica se está produciendo una desnaturalización del complemento de productividad, haciéndolo funcionar como una retribución complementaria fija y periódica, siendo esta práctica contraria al derecho". Como punto de inflexión, ponía de ejemplo el ejercicio 2024. Antes de terminar el primer trimestre ya estaba agotada la partida para todo el año. Ponía el foco en la imposibilidad de planificar, concretar y contener ese gasto que no ha parado de crecer en los últimos años.

Todo esto ha derivado en el conflicto de esta Navidad, pues no había dinero para pagar el plan que pretendían los sindicatos. Hay que recordar que el año pasado, con la celebración de la procesión Magna a principios de diciembre, los agentes llegaron a ganar unos 8.000 euros cada uno por su trabajo en estas fiestas. Para evitar que se repitan conflictos como éste, con una tensión importante entre el alcalde y los policías que se ha prolongado durante varias semanas, es necesario con urgencia un fuerte incremento de plantilla, de en torno a 500 agentes. Sólo así, la Policía Local dispondría de recursos suficientes para poder afrontar los servicios con garantías y no tener que recurrir a tan.tas productividades.

Actualmente la plantilla está compuesta por unos mil funcionarios, de los que operativos trabajando en la calle hay unos 800. Los refuerzos que ha ido incorporando el gobierno local en los últimos años sólo han servido para compensar las jubilaciones. Las pruebas de acceso al cuerpo se eternizan y hay que buscar fórmulas imaginativas que agilicen la ampliación de la plantilla sin tener que esperar años para que ese refuerzo se note en las calles. Mientras tanto, hay que seguir cubriendo los fines de semana con productividades, lo que, en el caso de los agentes que estén apuntados en estas jornadas, prácticamente les supone duplicar sus ingresos.

Un agente de la Policía Local de Sevilla cobra, de entrada y recién incorporado, un salario de unos 2.100 euros. A esto hay que sumarles las productividades, que son de 200 euros más un descanso que pueden vender por otros 200 los fines de semana, más los planes especiales de Semana Santa, Feria, Navidad o de situaciones puntuales como una final de la Copa del Rey o de la UEFA o la cumbre de la ONU celebrada el pasado mes de junio en la capital andaluza, por la que cada agente que trabajó percibió (o percibirá, pues la mayoría no ha cobrado aún) 700 euros por jornada.

Estas productividades se suelen cobrar con bastantes meses de retraso. Incluso años, como es el caso de unos 60 agentes que siguen esperando para cobrar sus servicios durante la final de la Europa League del año 2022, que enfrentó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Glasgow Rangers y al Eintracht de Fráncfort. Pero, si se hace una media a lo largo del año, los ingresos de los policías locales pueden llegar a superar los 4.000 euros mensuales con estas productividades y horas extraordinarias. Eso sí, un policía no puede librar más días de los que le corresponda en Semana Santa y en Feria, ni puede disfrutar de muchos fines de semana.

Los policías locales de la capital andaluza trabajan generalmente unas tres semanas al mes. Se rigen por un calendario que data del año 2004, pero la ciudad ha cambiado mucho desde entonces y los fines de semana requieren unos dispositivos mucho más numerosos que antaño. Por eso, uno de los puntos que los sindicatos exigen al alcalde que mejore es el de la creación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y un reglamento, que permita definir un modelo policial a partir del cual empezar a trabajar. También piden la revisión de complementos como el de destino o el específico, que son de los más bajos de las grandes ciudades, para así no tener que recurrir a las productividades como forma de engrosar los ingresos.

En Granada, por ejemplo, el salario medio para un policía de nuevo ingreso está entre los 1.800 y 1.900 euros. Cada semana trabajan horas distintas dependiendo de los turnos. Lo que se tiene en cuenta es el cómputo anual: 1.562 horas de todos los funcionarios más 80 de exceso horario como policías. En Algeciras, trabajan una media de 21 días al mes por un salario de 2.400 euros, que aumenta en función de los pluses.

En Almería, el sueldo medio es de entre 2.000 y 2.100 euros sin horas extras ni otros complementos. Trabajan en turnos de ocho horas cinco días a la semana. En Jaén cobran 2.000 euros, más 4.000 euros de horas extras en doce meses. En Cádiz, un agente de la Policía Local percibe una retribución bruta de 42.133,53 euros (si el turno es de seis días de trabajo y cuatro de descanso) y de 43.985,41 euros (si trabajan cinco días y descansan dos).

Al gobierno de José Luis Sanz no se le puede reprochar que no apueste por la Policía Local, pues acaba de firmar un nuevo contrato para renovar la flota de vehículos, que serán casi todos de la marca Toyota, ha comprado unas pistolas táser para que los agentes empiecen a utilizar estos dispositivos o ha creado una nueva unidad de intervención para apoyar a los patrulleros, especialmente durante las noches de los fines de semana. Queda pendiente el estado de algunas comisarías y, sobre todo, el incremento de plantilla para que no se llegue a la situación de esta Navidad.