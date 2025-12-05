El alcalde de Sevilla anuncia un principio de acuerdo con los sindicatos de la Policía Local

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este viernes un principio de acuerdo con los sindicatos de la Policía Local, de cara a una futura negociación que desbloquee el conflicto que está restando agentes de las calles de Sevilla este mes de diciembre. Así lo ha manifestado Sanz al término de una reunión mantenida con los sindicatos en el Ayuntamiento hispalense. El encuentro se ha prolongado durante más de dos horas y en él han estado el alcalde, el delegado de Seguridad, Ignacio Flores; el director general de Recursos Humanos, Fernando Díaz; y los representantes de los sindicatos Sppme, CSIF, SPLS, CCOO y UGT.

El regidor rescató el plan de Navidad que fue rechazado por el Pleno, que contempla el pago de 5,6 millones de euros en productividades. "Quiero agradecer el tono y la voluntad de todos ellos para llegar a un acuerdo. Hemos vuelto a poner sobre la mesa la propuesta que fue rechazada en Pleno hace unos días, para volver a llevarla a Pleno. Para eso tendría que ocurrir que se produjera una mesa de negociación el miércoles 10 de diciembre, donde ya los sindicatos tendrían que votar que sí a ese plan. Y llevarlo al Pleno el día 18 de diciembre", explicó José Luis Sanz.

Además, el alcalde se ha comprometido a agilizar una serie de asuntos relacionados con la Policía Local. "Ya se estaba trabajando en ellos, pero es darles un acelerón. Son la RPT o el reglamento de la Policía Local. Los sindicatos se han comprometido a consensuar un reglamento antes del 31 de enero de 2026, nos lo entregarán y se enviará a la intervención, que es la que tendrá la última palabra", detalló Sanz.

"Lo califico como un principio de acuerdo. Cuando se viene con la voluntad con la que han venido las organizaciones sindicales, lo entiendo como un principio de acuerdo", indicó Sanz, que apuntó que los sindicatos tienen que celebrar una asamblea con sus afiliados, que tendrá lugar el martes 9 de diciembre. "Pero ha habido buena voluntad y buen tono por todas las partes".

En cuanto al fin de semana que se presenta, el del puente de diciembre, se mantiene decretado el plan de emergencias nivel 1, medida impuesta por el alcalde para sacar entre 400 y 500 policías a la calle, en tres turnos. "Es el puente más complicado del año, no sólo por la cantidad de personas que nos visitan, sino también por el movimiento de sevillanos".

Esta medida estaría en vigor hasta el día 19, cuando el alcalde confía en que el Pleno apruebe el plan de Navidad. "Doy por hecho que los tres grupos que votaron que no, si los sindicatos aceptan la propuesta, cambien su voto y digan que sí". Por qué se rescata un plan que ya se rechazó es algo que el alcalde asegura que no le corresponde a él responder.

En cuando a las ausencias por bajas médicas, indicó que es obligatorio que los policías justifiquen esa baja en un plazo de diez días. "No es que sea un capricho mío, hay que justificarlas, sobre todo cuando está decretado el plan de emergencias".

La versión de los sindicatos

Los sindicatos precisaron que no se trata de un acuerdo, sino de un "principio para poder llegar a un acuerdo". Los representantes de las organizaciones sindicales explicaron que el alcalde mostró su preocupación por determinados días concretos, como el de la Cabalgata de los Reyes Magos, y que se iniciará ahora una mesa de negociación que pueda llevar al acuerdo definitivo.

Los agentes sí admitieron que, para este fin de semana, la Jefatura ha comunicado de manera correcta y con antelación a los policías que tienen que trabajar, por lo que presumiblemente no se esperen tantas ausencias como el anterior. Eso sí, "el que está malo, está malo", apuntaron.

Las horas extras correspondientes a los festivos del 6 y el 8 de diciembre se pagarán mediante un reconocimiento de crédito, como se ha hecho hasta ahora, a pesar de que el Ayuntamiento ya comunicó a la Policía que no había disponibilidad presupuestaria para abonarlas.

El presidente del Sppme, Luis Val, destacó la "cordialidad" de la reunión. "Es evidente que al alcalde y a los sindicatos nos preocupa la Navidad. Entendemos que ambas posturas son complicadas, pero se ha avanzado, aunque no todo lo que quisiéramos", apuntó Val, que recordó que sigue vigente el plan de Navidad de 2004, entre el 19 de diciembre y el 6 de enero, que sin embargo es insuficiente para cubrir todos los eventos que hay en esas fechas en la ciudad. Sobre la cantidad de 5,6 millones, los sindicatos estiman que será inferior, puesto que ya han pasado varios fines de semana sin el marco del plan.

Según los sindicatos, no es exactamente la misma propuesta que hizo el alcalde, sino una renegociación de ciertos días que son los más complicados. En cuanto al resto de conceptos, "lo primero es tener una RPT para organizarnos y saber qué modelo de policía quiere este ayuntamiento para poder empezar a trabajar", añadió Val.

Santiago Raposo, delegado de CSIF, explicó que "no hay un acuerdo", pero sí "un entendimiento entre ambas partes". "El alcalde tiene la necesidad de tener más efectivos en días como el 5 y el 6 de enero, pues no hay plantilla para atender las cabalgatas y los heraldos que salen en los días previos. Sabemos que la ciudad de Sevilla necesita a su Policía Local y aquí va a estar su Policía Local".

El presidente del SPLS, Roberto Echevarría, también habló de "acercamiento, pero no acuerdo cerrado". "Seguimos reivindicando que el plan de Navidad tendría que haberse iniciado a finales de noviembre. Nuestra preocupación es que haya días intermitentes dentro del plan, con más o menos plantilla en función de las necesidades, pero debe ser un plan continuado".