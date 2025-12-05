Andalucía activa la fase de preemergencia tras el terremoto con epicentro en Málaga

Un terremoto de magnitud 4,8 en la escala de Richter, con epicentro en Fuengirola (Málaga), ha sacudido a primera hora de la mañana varias provincias andaluzas. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que el seísmo se produjo a las 10:38 horas de este viernes, 5 de diciembre, a una profundidad de 78 kilómetros.

El temblor, perceptible durante varios segundos, se ha sentido en distintos puntos de Málaga, Sevilla y Córdoba, incluida la capital cordobesa y municipios del Valle del Guadalquivir. En Córdoba, el IGN ha registrado una intensidad de nivel II, lo que indica que fue percibido levemente por la población.

Ante el movimiento sísmico, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha activado la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico. Desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía se han recibido numerosas llamadas desde Puente Genil, Nueva Carteya y la capital cordobesa, así como desde otros municipios de Málaga y Sevilla. La primera de ellas se registró a las 10:42 horas.

Por el momento, no se han notificado daños materiales ni personales, aunque los servicios de emergencia continúan pendientes de la evolución de la situación.

Actividad sísmica en la zona

Según publica el diario Málaga Hoy, este ha sido el temblor más fuerte registrado en España en los últimos días, tras uno de menor magnitud ocurrido recientemente en los Pirineos.

Málaga se sitúa junto a la Falla de Alborán, un sistema de fracturas activas que separa las placas tectónicas de África y Eurasia. Estas estructuras, como las fallas de Averroes y Carboneras, son responsables de buena parte de la actividad sísmica en el sur peninsular. Aunque los movimientos suelen ser leves e imperceptibles, no es inusual que se produzcan episodios moderados como el de hoy.

Riesgo de maremoto en el mar de Alborán

El mar de Alborán concentra una de las mayores zonas de actividad sísmica del país. Aunque los maremotos son poco frecuentes, la posibilidad de que se produzcan no es inexistente. El Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, aprobado en 2021, identifica la costa de Málaga y la ciudad de Melilla como áreas de mayor vulnerabilidad ante un gran terremoto submarino.

El documento establece un sistema de alertas tempranas para responder con rapidez en caso de emergencia. De producirse un maremoto en el Alborán, las olas podrían superar los cinco metros de altura y alcanzar la costa malagueña en unos 20 minutos, lo que obligaría a activar de inmediato los protocolos de aviso a las autoridades y a la población.