El catastrófico dato que condena al Sevilla en las segundas partes

Al Sevilla Fútbol Club se le escapó la victoria ante un Valencia Club de Fútbol que pudo rescatar un punto en los últimos minutos gracias a Hugo Duro. El tanto en propia puerta de César Tárrega rondando la hora de partido adelantaba a los blanquirrojos en un estadio difícil como se plantea Mestalla cada curso, aunque no sirvió al combinado visitante para sacar una victoria del feudo valencianista. Para muchos aficionados sevillistas el empate era algo impensable antes de comenzar el encuentro, por lo que volver del coliseo valencianista con algo positivo es una sensación agridulce debido a la diana ché en los compases finales del duelo.

El empate del Valencia deja en evidencia una vez más a un Sevilla al que le cuesta achicar espacios en las segundas mitades. Con el tanto encajado por Odysseas Vlachodimos en Mestalla, los nervionenses se convierten en el segundo equipo que más goles ha recibido tras el descanso de LaLiga, únicamente superado por el Girona. Son 16 las dianas que el conjunto dirigido por Matías Almeyda ha sufrido en las segundas partes del torneo local en quince partidos, algo que deja en muy mal lugar a una zaga a la que se le hacen largos los 90 minutos.

Vlachodimos y Azpilicueta tratan de cerrar a Abde en su intento de remate. / Antnio Pizarro

Nuevamente, en tierra de nadie

El empate del Sevilla Fútbol Club en Mestalla, el segundo en lo que va de temporada, supone un punto que deja a los nervionenses a siete puntos de los puestos europeos y con cinco de ventaja sobre el descenso. La cantidad de goles anotados por el conjunto hispalense en el primer tramo del curso supone 20 tantos a favor por 24 en contra, siendo la diferencia de cuatro dianas en negativo. Rubén Vargas e Isaac Romero siguen siendo los máximos anotadores del combinado nervionense en LaLiga con tres cada uno, por dos de Alexis Sánchez y Akor Adams. Tanto el chileno como el nigeriano han sido muy criticados por sus últimas actuaciones con la elástica blanquirroja, mermando enormemente las pocas armas ofensivas de un equipo en crisis como es el sevillista.

Al conjunto dirigido por Matías Almeyda le quedan aún dos encuentros antes de cerrar el 2025, recibiendo este fin de semana al Real Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán y visitando al Real Madrid CF en el Santiago Bernabéu en el último partido del año. Con varias bajas en las diferentes líneas, el técnico bonaerense deberá sacar algo positivo al menos frente al conjunto asturiano, siendo bastante más complicado rascar algo en la capital tras cumplirse este pasado domingo 17 años sin ser capaces de vencer en en el feudo merengue.