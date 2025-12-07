Dos jóvenes de 20 años mueren en un accidente múltiple de tráfico en la A-92

El Sevilla dos jóvenes de 20 años han perdido la vida en una colisión múltiple registrada en la autovía A-92, a la altura del kilómetro 109, a la altura de Estepa, en un siniestro ocurrido a las 23:51 horas de este sábado. El impacto, en el que se vieron implicados varios vehículos, generó una escena de gran gravedad que obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias.

Hasta el lugar acudieron de inmediato efectivos de Guardia Civil de Tráfico, Bomberos, unidades del 061 y equipos de mantenimiento de la vía. Los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de dos de los ocupantes, que quedaron atrapados tras la colisión.

Además, cuatro personas más resultaron heridas de diversa consideración y fueron trasladadas al Hospital de La Merced de Osuna, donde permanecen en observación. La magnitud del choque obligó a cortar parcialmente la circulación mientras se realizaban las labores de rescate y se retiraban los vehículos siniestrados.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente, sin descartar factores como la velocidad inadecuada, una maniobra incorrecta o la posible pérdida de control de alguno de los vehículos.