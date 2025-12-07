Un aparatoso accidente de tráfico en Torneo deja varios heridos

Sobre las 5:20 de la mañana un coche que circulaba a gran velocidad, según algunos testigos, por la calle Torneo, a la altura de la calle Baños, chocó contra varios vehículos que estaban en ese momento parados en un semáforo provocando varios heridos. Los bomberos tuvieron que excarcelar a una persona de uno de los coches.

Con motivo del accidente, la circulación de la calle Torneo sentido Arjona fueron desviados a la altura de la calle Baños. Hasta el lugar del accidente acudieron efectivos de la Policía Local, Bomberos y 061. El tráfico fue restablecido sobre las 6:40.