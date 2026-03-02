Lo bueno si largo...

Todo espectáculo que pase de las dos horas de duración debería tener la obligación de compensar a los asistentes con algún tipo de indemnización. Si, como ocurrió en la gala del 28-F llega a las tres horas, no cabe indemnización al ser gratis total, pero de alguna manera se podría compensar a los espectadores. Tuvo brillo y contenido el espectáculo, pero se debería obligar a los premiados a una moderación en las palabras de agradecimiento. Palabras que estaban en el guión y otras de pura espontaneidad que iban alargando excesivamente el evento. Evento alargado de entrada a causa de la cantidad de premiados, que fueron dieciocho, una barbaridad. Y como plato fuerte de la cosa el discurso del presidente Moreno Bonilla, Juanma en el mundo, que estuvo preñado de sensibilidad auténtica, dándole rienda suelta a sus adentros con unas lágrimas que llenaron de emoción a la concurrencia. Una gala muy bien diseñada, pero larga como una noche de insomnio, conque a ver si en años venideros...