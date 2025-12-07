Peque, baja confirmada para el Sevilla-Oviedo

El Sevilla Fútbol Club llegaba a Valencia con la necesidad imperiosa de sacar tres puntos tras dos derrotas consecutivas en LaLiga. Los hispalenses de medían a un rival directo por la permanencia después de vencer al CD Extremadura pidiendo la hora en la segunda ronda después la Copa del Rey y perder el pasado fin de semana frente al Real Betis Balompié en el Gran Derbi de la capital hispalense. Ganar en Mestalla se antojaba vital para los pupilos de Matías Almeyda, a los que aún les queda recibir al Real Oviedo y visitar al Real Madrid antes de finalizar el 2025.

Isaac Romero era baja confirmada para el choque ante el combinado asturiano tras la tarjeta roja que vio el domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque el lebrijano no es la única baja confirmada por amonestación que tendrá el Sevilla. Gerard Fernández, Peque, vio la tarjeta amarilla en el minuto 22, siendo esta la quinta del curso y, por lo tanto, provocando la ausencia de catalán en el duelo del próximo domingo en el feudo nervionense. Esta baja se antoja importante para un Matías Almeyda que pierde a uno de los jugadores más destacados de un equipo al que este curso le está costando arrancar.

Rubén Vargas besa cariñosamente a Peque en el Sevilla-Osasuna. / Julio Muñoz / efe

Cinco amarillas, cuatro como suplente

La del Valencia CF ha sido la única amarilla que Peque ha visto como titular este curso. El exjugador del Racing de Santander vio la primera cartulina del curso en la derrota frente al Getafe en Nervión, encuentro en el que disputó 34 minutos. Después de sacar cuatro puntos en dos partidos, victoria en Girona y empate en casa contra el Elche, el futbolista del Sevilla Fútbol Club fue amonestado en Mendizorroza al cortar una acción de peligro del Alavés que no llegó a nada gracias a la acción defensiva.

Tras no jugar ante el Villarreal, Peque fue amonestado de forma consecutiva en los dos únicos encuentros que el Sevilla ha ganado seguidos esta temporada. Tanto en Vallecas frente al Rayo como en la victoria sobre el Fútbol Club Barcelona, jugando un minuto contra el combinado madrileño y 18 en la victoria sobre el conjunto culé. La amarilla que Cuadra Fernández le mostró en Mestalla ha sido, además del problema que supone para para el desempeño del encuentro, un quebradero de cabeza para Matías Almeyda de cara al choque en el Ramón Sánchez-Pizjuán del domingo 14. El Real Oviedo, necesitado de puntos será el próximo rival de los nervionenses después de un duelo ante el Valencia en el que quedó patente el mal momento de forma de dos equipos que este curso lucharán por la permanencia.