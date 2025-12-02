Las declaraciones de Munuera Montero en el Sevilla-Betis: desde los "responsables" a la "seguridad" policial

José Luis Munuera Montero fue uno de los grandes protagonistas del derbi del pasado domingo entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié por varios motivos. El colegiado jiennense se convirtió en el primer andaluz de la historia en dirigir un encuentro entre los dos clubes de la capital hispalense, sentando un precedente en lo relativo al arbitraje autonómico. La Real Federación Española de Fútbol ha compartido a través de sus redes sociales un vídeo en el que muestran el desempeño del trencilla a lo largo del choque, resaltando las acciones más polémicas como la expulsión de Isaac Romero o la suspensión temporal del encuentro debido al lanzamiento de objetos desde el Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán.

El protagonismo de Barta y Marcao

Con un sincero "sois los responsables de mantener la calma" a Marcao y Marc Barta comenzó el encuentro Munuera Montero. Los capitanes de Sevilla y Betis escucharon con atención al colegiado antes del sorteo de campo, que dejó clara sus intenciones desde los momentos previoa al pitido inicial del choque: "Yo os voy a explicar lo que sea necesario si venís con respeto y educación. Si viene más de un jugador va a ser imposible explicaros nada. A disfrutar y a competir". Entre las varias jugadas que se pueden observar durante la primera mitad, destaca la amarilla al central del cuadro heliopolitano, que reclama estar girándose sin obtener el resultado deseado: "Bloqueo claro", alega el trencilla al mostrarle la cartulina.

El primer lanzamiento de objetos desde la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán fue avisado por uno de los asistentes, quienes insistieron a Munuera Montero a tirar de "protocolo" para frenar lo sucedido. A las protestas de José Ángel Carmona por la provocación de Marc Bartra, detonante de lo ocurrido posteriormente, el colegiado respondió tajantemente al canterano del Sevilla Fútbol Club: "Una cosa es provocar y otra que te lancen botellas". A partir de ahí, todo se le pondría cuesta arriba al árbitro jiennense, que expulsaría a Isaac Romero por una entrada temeraria sobre Valentín Gómez. "La roja se la saca él solo", repetía el trencilla ante las quejas de César Azpilicueta, dejándole claro que "sin opción de jugar el balón a un metro de distancia y por detrás. Yo solo he aplicado la norma. El que saca la roja, César, hazme caso, es él".

Marcao, quien había sido sustituido al descanso por Kike Salas, también fue amonestado por protestar la decisión arbitral, algo que el propio Munuera Montero trató de explicar al central brasileño de la forma más comedida posible: "Eres el capitán. Tienes que dar una imagen. La tarjeta roja es clarísima". Sin embargo, las declaraciones al banquillo del Sevilla parece que no fueron suficientes para calmar el ambiente en un partido que continuó tensándose hasta llegar a un punto insostenible.

Amenaza, suspensión y charla con Pellegrini

La lluvia de objetos no cesó, por lo que Munuera Montero determinó que era el momento de detener el encuentro: "No podemos continuar. Esto, esto y otra vez, otra vez, otra vez...", alegaba el jiennense al delegado de campo del Sevilla Fútbol Club. "Así no podemos seguir el partido. Esto va a seguir así cada 30 segundos", comentaba el colegiado a Manuel Pellegrini, Matías Almeyda y Marc Barta antes de tomar medidas más drásticas: "Haremos que la UIP se coloque ahí con los máximos refuerzos posibles y cuando ellos se coloquen, seguimos". Ninguno de los entrenadores, conocedores de la situación, quería mandar a los equipos a vestuarios, por lo que el trencilla explicó al técnico del Real Betis el motivo de la determinación: "Manuel, cuando la policía nos garantice la seguridad, seguimos. ¿Sabes que pasa? Que luego tiran un mechero, le hacen sangre a alguien y tenemos que parar. Vamos a prevenirlo. Si le dan en la cabeza a un jugador luego nos lamentamos".

Munuera Montero comunica a los delegados de los equipos que se suspende el partido. / Antonio Pizarro

Finalizado el encuentro, algunos estarán o no de acuerdo con la decisiones de un Munuera Montero al que le tocó lidiar con un 'miura' el pasado domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La RFEF parece haber conseguido lo que quería con la publicación del vídeo: humanizar la figura del árbitro y dar las explicaciones pertinentes sobre lo ocurrido en un partido tan relevante a nivel internacional como es el derbi entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, que se saldó con una victoria justa del equipo favorito.