El extraño caso de Kike Salas

El Sevilla Fútbol Club cerraba la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports ante el RCD Espanyol en Cornellà con ganas de mantener las buenas sensaciones conseguidas tras la victoria ante el Club Atlético Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán antes del parón de selecciones. Matías Almeyda, castigado por las bajas especialmente en la línea defensiva, no podía alinear de inicio su once de gala ante un rival cuyas aspiraciones son bastante distinas al del club nervionense: mantenerse en puestos europeos y seguir la estela al Real Betis Balompié después del empate contra el Girona este pasado domingo. Sin embargo, y pese a las ausencias de César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, el técnico bonaerense volvió a dejar a Kike Salas en el banquillo.

Ha pasado casi un mes desde el último encuentro del central de Morón de la Frontera con la elástica del Sevilla. Ante el CD Toledo en la primera ronda de Copa del Rey, en El Salto del Caballo, el canterano hispalense disputó 90 minutos e incluso anotó un buen gol que sirvió a los suyos para cerrar la goleada ante el combinado manchego. Aquella actuación parece no haber convencido a un Almeyda que sigue sin apostar por el espigado central, quien comenzó siendo titular indiscutible y perdió el sitio de una forma inexplicable. Tras partir de inicio ante Athletic Club, Getafe y Girona, cuajando en Montilivi uno de sus mejores partidos como jugador blanquirrojo, el argentino decidió mandarlo al banquillo frente a Elche y Alavés, regresando al once inicial contra el Villarreal en un encuentro donde el entrenador sevillista rotó para dar descanso a sus hombres de confianza.

Isaac celebra su gol ante el Girona con Kike Salas / Sevilla FC

¿Por qué no juega Kike Salas en el Sevilla?

Es una incógnita el por qué Matías Almeyda ha condenado al ostracismo a Kike Salas. El rendimiento del canterano del Sevilla Fútbol Club no ha sido malo cuando su entrenador ha optado por darle un hueco en el once de gala, teniendo en cuenta además el grandísimo partido que cuajó en Girona antes de que el bonaerense lo mandase al banquillo. Lo extradeportivo se plantea como una opción plausible que daría cierta luz al asunto, pues hay que recordar que el de Morón está inmerso en una investigación por una supuesta participación en un caso de amaño de tarjetas para apuestas deportivas. La Real Federación Española de Fútbol archivó el caso a expensas de la resolución penal, que aún no se conoce, por lo que el jugador no puede ser sancionado por el momento. Solamente queda esperar y ver si el técnico da algún tipo de explicación antes de un derbi en el que se espera, como mínimo, la vuelta de Azpilicueta.