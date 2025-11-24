Entre tonos grises, un Betis a medio esbozar ante el Girona

El Betis mostró dos caras distintas ante el Girona en un empate que le supo a muy poco si quiere estar arriba cerquita de la zona Champions. Los verdiblancos firmaron una primera parte muy pobre, con y sin balón.

Sin la pelota, la presión fue casi inexistente dentro del posicionamiento; y con la pelota, apenas generó nada. Ounahi jugaba muy suelto, sacó a relucir su calidad y los de Pellegrini sufrieron y se fueron al descanso 0-1... y con pitos.

El chileno reaccionó con tres cambios y su equipo mejoró. Amrabat es fundamental para que los de La Palmera no se partan en dos, e Isco, que entró en el minuto 60, ya se notó con esa participación en el 1-1. Eso sí, el último cuarto de hora del partido fue una moneda al aire y, encima llegó esa expulsión de Antony. Entonces, emergió otra vez Álvaro Valles para salvar de la derrota a su equipo ante Asprilla.

Defensa

Salvo Valentín Gómez, muy flojo partido del Betis en esta faceta. El Girona salió valiente y avisó de sus intenciones en el minuto uno de partido con Álex Moreno y Bryan Gil. El barbateño fue un incordio constante en la primera mitad, ganando todos los duelos a Bellerín, quien tampoco tuvo ayudas cuando Ounahi caía a la izquierda para hacer un dos contra uno. El marroquí hizo mucho daño con su movilidad y su fútbol de calidad, y como ejemplo, la acción del 1-0. Pared de Bryan Gil y Ounahi que acaba en gol de Vanat. Bartra y Natan fueron a por el 18 del Girona y el ucraniano marcó libre de marca.

Las prestaciones del Girona bajaron en la segunda parte hasta el descontrol del último cuarto de hora y el descuento, con los locales con un hombre menos por la roja a Antony. Ahí emergió Álvaro Valles, salvador en esa acción final ante Asprilla.

Ataque

La ocasión más clara del Betis en el primer tiempo la tuvo Antony tras un buen pase al espacio de Marc Roca, a la espalda de la zaga del Girona, que el brasileño desaprovechó. Después, intentos con tiros lejanos, destacando Arnau en la zaga del equipo de Míchel cortando cualquier peligro real de los verdiblancos, a los que con balón les costó un mundo generar fútbol. Lo Celso no tuvo su día, Antony tampoco y el Cucho estuvo muy revolucionado. De Riquelme, y ya no es noticia, nada de nada.

Sólo mejoró el Betis con los tres cambios al descanso y, sobre todo, con la entrada de Isco por Fornals, aunque tal vez el partido requería que el cambio fuese Marc Roca y no el de Castellón. Ya el Girona apenas aparecía en ataque y cada vez defendía más en su área, hasta que llegó el empate a balón parado en un córner botado por Isco que Valentín Gómez de cabeza remató a gol. El Betis siguió intentándolo, pero no fue tampoco el día de Abde y hasta llegó la expulsión de Antony. Moneda al aire en los últimos minutos para acabar el choque en un empate justo.

Virtudes

El gol del empate en una acción a balón parado.

Talón de Aquiles

Sin y con balón, muchas cosas que analizar y corregir.