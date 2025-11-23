Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Girona

El Betis empató ante el Girona mostrando dos caras distintas. Una bastante floja en la primera mitad y otra algo mejor en la segunda, aunque el tramo final fue una moneda al aire.

Y dentro de ese contexto, el cuadro verdiblanco, ya con Isco en el campo en el minuto 60, logró empatar en un buen córner botado por el costasoleño que Valentín Gómez de cabeza remató a gol. Primer tanto del argentino, que se ha sentado en el puesto de lateral izquierdo.

Lo peor fue la expulsión de Antony. Su intención no era golpear al jugador del Girona, pero arriesgó mucho al hacer esa acción y el colegiado, a través del VAR, lo acabó expulsando y se perderá el derbi.

En líneas generales así jugaron los futbolistas del Betis:

Álvaro Valles Muy buena actuación. Salvador en la primera parte en un mano a mano ante Tsygankov y en el alargue ante Asprilla para evitar la derrota.

Bellerín No tuvo una buena actuación. Le costó ante Bryan Gil. Tampoco tuvo muchas ayudas cuando el extremo y Ounahi caía a su lado.

Bartra No tuvo su mejor día.

Natan En la línea de su compañero en el eje de la zaga. Gris.

Valentín Gómez Correcto en defensa, como en la acción que evita el 0-1 en el primer minuto de partido. Arriba, mucha voluntad hasta lograr ese gol del empate con un buen cabezazo en el córner sacado por Isco.

Marc Roca Superado sin balón, algo mejor con la pelota pero sin brillar. Fue cambiado por Deossa.

Fornals Mucha voluntad al lado de Marc Roca pero sin tener tampoco su día.

Antony Bastante gris. Se perderá, en principio, el derbi. No era su intención golpear en el intento de chilena al rival y la roja fue excesiva, pero arriesgó mucho en esa acción.

Lo Celso Pellegrini lo cambió el descanso y con razón. No le salieron las cosas.

Riquelme Sigue sin ofrecer algo. Da la sensación de que le pesa la camiseta del Betis.

Cucho Demasiado revolucionado en su juego.

Ruibal Mejores prestaciones que Bellerín, tanto en defensa como en ataque.

Abde Muy frío. Sin esa chispa que venía mostrando antes del parón. Lo intentó, pero sin ese punto de frescura necesario.

Amrabat Mejoró el Betis con su entrada al campo. Se nota cuando no está.

Isco Renovación y centro de calidad a la hora de sacar el córner en el gol del empate.

Deossa Voluntarioso, con ganas de mostrar su fútbol.