El Betis anuncia la renovación de Isco con una gran pancarta en La Cartuja
Justo antes del inicio del encuentro el Betis desplegó una gran lona en la grada de La Cartuja para hacer oficial la continuidad del malagueño por un año más
El día que volvía a una convocatoria, más de tres meses y medios desde que se lesionara en un amistoso veraniego, el Betis hizo oficial la renovación de Isco por una temporada más. Y lo hizo sin previo aviso, aunque la sintonía entre las partes no era ningún secreto. Sólo faltaba saber el cuándo y el cómo y el club quiso que todos los aficionados en La Cartuja lo conocieran a la vez.
Una gran lona se desplegó en la grada de fondo anunciando la renovación del capitán por una campaña más, hasta 2028, ya que tenía firmado hasta 2027.
