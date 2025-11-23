El Betis anuncia la renovación de Isco con una gran pancarta en La Cartuja

La pancarta con la que el Betis publicó la renovación de Isco, en La Cartuja.

El día que volvía a una convocatoria, más de tres meses y medios desde que se lesionara en un amistoso veraniego, el Betis hizo oficial la renovación de Isco por una temporada más. Y lo hizo sin previo aviso, aunque la sintonía entre las partes no era ningún secreto. Sólo faltaba saber el cuándo y el cómo y el club quiso que todos los aficionados en La Cartuja lo conocieran a la vez.

Una gran lona se desplegó en la grada de fondo anunciando la renovación del capitán por una campaña más, hasta 2028, ya que tenía firmado hasta 2027.