Duro comunicado de Biris Norte: "prefieren" a Antonio Lappí y cargan contra el "fascista" Pérez Solano

Biris Norte ha vuelto a cargar duramente en redes sociales contra el Consejo de Adminstración del Sevilla Fútbol Club. Los rumores de venta que asolan al club nervionense, dejando un panorama en el que "poco podemos hacer o decir, porque todo está diseñado precisamente para eso: para mantenernos alejados de cualquier decisión que determine el futuro de la entidad por la que lo damos absolutamente todo", aseguran los ultras del conjunto hispalense, quienes vuelven a repetir su negativa "a la venta del Sevilla a un fondo de inversión extranjero".

"Sí" a la 'Tercera Vía', "no" a un fondo extranjero

Las distintas informaciones apuntan tanto a un grupo americano como a la famosa 'Tercera Vía' compuesta por Fede Quintero y Antonio Lappí, algo que no parece desagradar del todo a los miembros de este grupo: "Nuestra lógica nos lleva a preferir, llegado el caso, una venta a alguien de aquí, como Antonio Lappi, que aparece como una de las opciones reales frente a la actual presidencia". Sin embargo, la información es "mínima" según comenta Biris Norte en este comunicado, por lo que plantean una serie de preguntas a la directiva del Sevilla que necesitan respuesta: "¿Cuáles y quiénes son todas las alternativas existentes? ¿Qué proyecto plantea cada una de ellas? ¿Cuál es su plan respecto al Ramón Sánchez-Pizjuán? ¿En qué plazos se esta moviendo este proceso? ¿Qué criterios utilizarán los actuales dirigentes para decidir?", ofreciéndose a "participar en cualquier tipo de encuentro junto a más peñas" sin importar el formato, buscando "la verdad y respuestas sobre una decisión histórica que afecta a algo que sentimos como nuestro: el Sevilla FC".

Manifestación de Biris Norte en contra de la directiva del Sevilla / José Manuel Rodríguez

Pérez Solano, otra vez en el punto de mira

La segunda parte del comunicado es un alegato en contra de Alberto Pérez Solano, secretario del Sevilla Fútbol Club, que ya había sido acusado en ocasiones anteriores de simpatizar con el Real Betis Balompié. En el aniversario del fallecimiento de José Antonio Primo de Rivera, se pudo ver al abogado en un acto conmemorativo, algo que Biris Norte ni consiente ni comparte: "Vivimos tiempos en los que se normaliza y se blanquea el fascismo, y parece que algunos han perdido incluso la vergüenza de ser fascistas; frente a eso estamos nosotros, que no permitiremos que nuestro club sea cómplice de semejante indignidad", pidiendo su "expulsión inmediata" que, de no ocurrir, llevará al grupo a adoptar "todas las medidas y protestas necesarias para apartar a un fascista declarado de nuestra entidad".

El comunicado completo

"En los últimos días venimos escuchando y leyendo rumores sobre algo que parece ya encarrilado: la venta del club. Y, como siempre, los aficionados y ultras del Sevilla poco podemos hacer o decir, porque todo está diseñado precisamente para eso: para mantenernos alejados de cualquier decisión que determine el futuro de la entidad por la que lo damos absolutamente todo.

Siempre hemos sido contrarios a la venta del Sevilla a un fondo de inversión extranjero, y seguimos firmes en esa postura. Nunca aceptaremos la especulación con nuestro bien más preciado: el Ramón Sánchez-Pizjuán. Nuestro estadio, nuestro hogar, levantado con el esfuerzo y el sacrificio del sevillismo de a pie. Sin embargo, cada vez son más las voces que señalan que ese es el escenario más probable. Nuestra lógica nos lleva a preferir, llegado el caso, una venta a alguien de aquí, como Antonio Lappi, que aparece como una de las opciones reales frente a la actual presidencia. Pero la realidad es que la información sobre esta vía es mínima más allá de la confirmación de que se ha presentado una oferta.

Por eso exigimos algo muy simple: transparencia absoluta. Queremos conocer la verdad y tenemos derecho a hacerlo. ¿Cuáles y quiénes son todas las alternativas existentes? ¿Qué proyecto plantea cada una de ellas? ¿Cuál es su plan respecto al Ramón Sánchez-Pizjuán? ¿En qué plazos se esta moviendo este proceso? ¿Qué criterios utilizarán los actuales dirigentes para decidir?

Estas son las preguntas que nos hacemos nosotros y, seguramente, la mayoría del sevillismo. A día de hoy nadie ha ofrecido una sola respuesta. Solicitamos una comparecencia pública del presidente explicando con claridad la situación. Y nos ofrecemos a participar en cualquier tipo de encuentro junto a más peñas. Nos da igual el formato. Solo queremos la verdad y respuestas sobre una decisión histórica que afecta a algo que sentimos como nuestro: el Sevilla F.C.

Aprovechamos este comunicado para mostrar nuestra repulsa absoluta a la presencia del consejero Pérez Solano en un acto falangista hace unos días. Este individuo, que ostenta un cargo en representación del Sevilla, fue fotografiado honrando la memoria de Primo de Rivera y exaltando su figura. Vivimos tiempos en los que se normaliza y se blanquea el fascismo, y parece que algunos han perdido incluso la vergüenza de ser fascistas; frente a eso estamos nosotros, que no permitiremos que nuestro club sea cómplice de semejante indignidad.

Pero aquí la cuestión va más allá: nuestro escudo no puede ser ensuciado de esta manera. Quien represente al Sevilla debe hacerlo con el debido respeto a la historia y los valores del club, por eso pedimos la expulsión inmediata de Pérez Solano. Y como sabemos, por desgracia, que eso no ocurrirá, adoptaremos todas las medidas y protestas necesarias para apartar a un fascista declarado de nuestra entidad.

No hay espacio para ambigüedades. No hay lugar para sombras ideológicas. No hay cabida para símbolos, gestos o discursos que contradigan los valores democráticos y populares del Sevilla FC. El Sevilla no es fascista, no sera fascista, y jamás tolerará el fascismo en su estructura. ¡Fuera fascismo del Sevilla Fútbol Club! ¡Pérez Solano, dimisión!".