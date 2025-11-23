Lautaro Acosta, exjugador del Sevilla, pone el “broche de oro” a su carrera

1. Lautaro Acosta celebra con euforia el gol que marcó en el minuto 92, que hace que el Sevilla viaje a Bilbao con ventaja en las semifinales; fue el primer tanto del argentino como sevillista. 2. Joaquín Caparrós muestra una camiseta con la foto de Marta del Castillo, antes del partido. 3. Renato despide muchísima agua al caer sobre el césped, impracticable durante toda la primera mitad.

Lautaro Acosta es un jugador que pasó sin pena ni gloria por el Sevilla Fútbol Club. Apodado 'Laucha', que es una forma de decir ratón en argentino, el futbolista defendió la elástica blanquirroja durante 30 encuentros, perteneciendo a la disciplina hispalense cinco temporadas, aunque jugando únicamente tres en Nervión. Tras dos cesiones en el Racing de Santander y Boca Juniors respectivamente, el atacante regresó a Lanús, equipo del que salió antes de dar el salto a Europa. Ahora, en el equipo de su vida, se ha proclamado campeón de la Sudamericana en una final donde fue protagonista, pero no de la forma deseada.

Acosta se mostró "feliz" tras el encuentro al ponerle "el broche de oro" a una carrera que ha tocado su fin: "Lo vengo diciendo hace rato. Ahora me quedan los partidos de local, de la copa de la liga. No le puedo pedir más a la vida, al fútbol. Simplemente agradecer", comentaba el argentino en los micrófonos de la ESPN al término del partido. Cuestionado por ese fallo en la tanda de penaltis que provocó algún susto entre los hinchas de Lanús, el atacante asegura haberle dado "tan fuerte que se me fue para arriba. Se me vino el mundo abajo", sentenciaba el ex del Sevilla. Sin embargo, el futbolista confiaba en que "los tiempos de Dios son perfectos", lo que quedó demostrado "con la victoria final".

Tras la pesadilla, los "mejores sueños"

El paso de Lautaro Acosta por el Sevilla Fútbol Club no puede definirse como bueno. 30 partidos divididos en tres temporadas, siendo la última en la que más encuentros disputó con un total de trece, dejan un balance muy negativo de un jugador que llegaba con la vitola de protagonista a Nervión. En su vuelta a Lanús las cosas parecieron irle funcionando poco a poco a un futbolista castigado por las lesiones en la capital hispalense. Ahora, recién proclamado campeón, el argentino reconoce que la final fue "de otra manera y para eso somos un equipo, para eso son unos guerreros mis compañeros, para eso me defienden adentro de la cancha, y me defendieron ganando". "Ni en mis mejores sueños, soñé este final para mí", relataba un Acosta visiblemente emocionado que no pudo contener las lágrimas en la que será, sin duda, la noche más relevante de su carrera como futbolista.