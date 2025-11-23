El emotivo homenaje de la UEFA a Jesús Navas

A poco menos de un mes para cumplirse un año de su último partido con la camiseta del Sevilla Fútbol Club, Jesús Navas ha celebrado si primer cumpleaños como exjugador profesional. El palaciego, que sopló 40 velas el pasado viernes, es la mayor leyenda del conjunto nervionense, siendo el futbolista con más partidos y títulos de la historia sevillista. Entre ellos destacan cuatro cinco títulos internacionales: dos Copas de la UEFA, dos UEFA Europa Leagues y una Supercopa de Europa; algo que parece imposible de replicar y, de ser así, pasarán muchos años hasta que alguien pueda igualarlo siquiera.

Debido a esta efeméride, la UEFA ha querido felicitar al que fuera capitán del Sevilla a través de sus redes sociales con una publicación muy emotiva. En su cuenta de Instagram, el organismo europeo ha posteado una fotografía de Navas durante la celebración de la séptima Europa League del conjunto hispalense, la conseguida en 2023 en Budapest tras derrotar en penaltis a la AS Roma. Acompañada de un carrusel de vídeos en los que el palaciego es protagonista con una serie de acciones que llevaron al combinado nervionense a conseguir el entorchado continental, los aficionados del mundo del fútbol han festejado el cumpleaños de quien es también el jugador más laureado en la historia de la Selección española de fútbol.

PSV, Manchester United y AS Roma

Los vídeos están ordenados de forma cronológica, siendo el primero la asistencia de Jesús Navas a Youssef En-Nesyri en la ida de los dieciseisavos de final que enfrentaron al Sevilla Fútbol Club con el PSV Eindhoven. El marroquí hizo el primero de la noche, marcada por ser el primer encuentro del cuadro nervionense en la Europa League tras la eliminación en fase de grupos de la Champions. Lucas Ocampos y Nemanja Gudelj terminarían redondeando la noche, que finalizó con un 3-0 a favor del cuadro blanquirrojo, cayendo en la vuelta por un 2-0 que no fue suficiente para que los neerlandeses pasasen a la siguiente ronda.

Tras vivir algo similar contra el Fenerbahce, ganando 2-0 en la ida y perdiendo por 1-0 en Turquía, el Sevilla se medía a un Manchester United que se antojaba como uno de los cocos de la competición. Pese a ponerse 2-0 en Old Trafford, los diablos rojos vieron cómo el combinado hispalense terminaba empatando el encuentro de ida, gracias en parte a un Navas que centró el balón para que Malacia lo empujase en propia meta. Nervión fue un hervidero para lograr el pase a unas semifinales en las que la Juventus de Turín tampoco pudo hacer nada para evitar que José Luis Mendilibar y sus pupilos se colasen en la final.

Jesús Navas saluda a la afición en el Puskas Arena, 31 de mayo de 2023, Budapest. / Antonio Pizarro

El duelo entre Sevilla Fútbol Club y AS Roma fue uno de esos que no se olvidan facilmente. Tras adelantarse los italianos gracias a Paulo Dybala cuando el cronómetro acababa de rebasar la primera media hora, el combinado sevillista logró el empate como pasara ante el Manchester United: con un centro de Jesús Navas que Mancini terminó introduciendo en la portería romana. El resto, como se suele decir, es historia. 40 años dan para mucho, y la UEFA ha sabido celebrarlos con la mayor leyenda que haya pisado el Ramón Sánchez-Pizjuán vestido con la elástica blanquirroja.