Alineación probable del Sevilla FC para enfrentarse al RCD Espanyol: poco a poco

Quedan apenas dos semanas para que termine noviembre y, tras un comienzo complicado en el campo del Atlético de Madrid, el Sevilla Fútbol Club consiguió una alegría derrotando al Club Atlético Osasuna por 1-0 en el Ramón Sánchez-Pizjuán antes del parón de selecciones. Terminada la ventana internacional, los hispalenses viajan al RCDE Stadium para medirse a un RCD Espanyol que suma dos tropiezos consecutivos ante Deportivo Alavés y Villarreal CF. Los pupilos de Matías Almeyda, que aún no sabe con qué jugadores podrá contar de forma definitiva para el choque de este lunes, buscan continuar con su buena racha a las puertas del Gran Derbi ante el Real Betis Balompié.

Almeyda mira al fotógrafo entre Javi Martínez y Guido Bonini. / Fernando Villar / Efe

¿Quién acompañará a Marcao?

En la zona defensiva parece que solamente se plantea una duda para el entrenador del Sevilla. Odysseas Vlachodimos tendrá una nueva oportunidad de dejar la portería a cero, algo que ya hizo en su último partido, pero que venía costándole en encuentros anteriores. Juanlu Sánchez será titular en el lateral derecho debido a la sanción de José Ángel Carmona, mientras que el chileno Gabriel Suazo hará lo propio por el carril izquierdo. El nivel del ex del Toulouse ha estado en entredicho debido a sus últimas actuaciones, aunque Almeyda sigue apostando por un jugador que ya ha lucido este curso el brazalete de capitán del combinado hispalense.

Con Marcao aparentemente recuperado, la gran incógnita es quién será su acompañante en el eje de la zaga. César Azpilicueta y Tanguy Nianzou parecen totalmente descartados al no haber entrenado ni un sólo día con el grupo. Restan en esta posición Kike Salas, Fábio Cardoso, Ramón Martínez y Andrés Castrín, siendo el de Morón a la misma vez el candidato más lógico y el menos probable. Desde sus 90 minutos ante el Villarreal, un encuentro que Matías Almeyda usó para dar descanso a los más habituales, y sin contar la Copa del Rey, el zaguero no ha tenido participación con el combinado hispalense.

Januzaj, Marcao, Akor Adams y Kike Salas, en un entrenamiento en la ciudad deportiva. / antonio pizarro

Dudas con Agoumé, Alexis y Peque

Batista Mendy es el único jugador del Sevilla Fútbol Club que, a priori, tiene un puesto asegurado en el once inicial del lunes. Con Lucien Agoumé recién recuperado de sus molestias, por las cuales se ha perdido tres partidos, parece que Djibril Sow será el acompañante del futbolista cedido por el Trabzonspor en la sala de máquinas sevillista. En la mediapunta, tras su buena actuación ante Osasuna que le valió una ovación del Ramón Sánchez-Pizjuán, Peque Fernández apunta a la titularidad por delante de la referencia ofensiva. El catalán cuajó su mejor partido con la elástica blanquirroja y Almeyda podría recompensarlo con más minutos en Cornellà.

Las bandas parecen adjudicadas para Rubén Vargas y Alfon González. El regreso de Alexis Sánchez, que ya entrena con sus compañeros, podría propocionarle algunos minutos de cara al duelo ante el Real Betis de la próxima jornada. Mismo caso que el de Isaac Romero, que apunta al banquillo con Akor Adams como referencia ofensiva en el Sevilla. El nigeriano viene de marcar dos goles con su selección, aunque el segundo de ellos no valió para evitar la eliminación de Nigeria en la final de la repesca africana ante la República Democrática del Congo.

Akor Adams, durante la celebración de su primer gol en Nervión, al Barcelona. / Julio Muñoz / efe

Alineación probable

Vlachodimos; Juanlu, Marcao, Kike Salas, Suazo; Mendy, Sow, Peque; Vargas, Alfon, Akor Adams.