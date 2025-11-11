Estos son los apercibidos del Sevilla FC para el derbi ante el Real Betis

Quedan poco más de dos semanas para uno de los acontecimientos que marcan el devenir del año en la ciudad de Sevilla. El 30 de noviembre se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán el Gran Derbi de la capital andaluza entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, último encuentro del mes para dos equipos con realidades muy distintas a día de hoy. Los blanquirrojos tratarán de repetir el resultado cosechado el pasado curso, donde un solitario gol de Dodi Lukebakio hizo que se quedasen los tres puntos en Nervión. Sin embargo, los pupilos de Matías Almeyda visitarán antes al RCD Espanyol, en un choque donde dos de sus jugadores deberán tener mucho cuidado si quieren estar presentes en el duelo ante el eterno rival.

Tanguy Nianzou y Peque Fernández son los apercibidos en el Sevilla para el duelo frente al Betis, ambos piezas claves en el esquema de su entrenador. El ex del Racing de Santander, que cuajó en la victoria sobre el Club Atlético Osasuna uno de sus mejores partidos con la elástica sevillista, ha visto cuatro cartulinas amarillas en lo que va de temporada, tres de ellas de forma consecutiva y en el descuento de sus respectivos encuentros. Díaz de Mera le mostró la primera en el minuto 72 de la derrota hispalense frente al Getafe, siendo las siguientes en el minuto 90+5 de los choques ante Alavés, Rayo Vallecano y Fútbol Club Barcelona; que terminaron en victoria blanquirroja.

Peque aguanta un balón de espalda ante Abel Bretones. / Julio Muñoz | Efe

Por su parte, Nianzou ha sido sancionado en cuatro de los cinco partidos que ha disputado este curso. El zaguero vio cartulina en las victorias sobre Alavés y Osasuna, en el empate contra el Elche y en la derrota frente al Atlético de Madrid, donde su penalti fue el inicio de la goleada rojiblanca. Su rendimiento irregular debido a las lesiones y su mal papel sobre el césped le ha hecho granjearse algunos enemigos en la grada, aunque Matías Almeyda sigue confiando en él, dándole minutos cada vez que ha estado en una convocatoria. Con la baja de César Azpilicueta, que no sabe si llegará al Gran Derbi, el técnico del Sevilla Fútbol Club probablemente alineará al ex del Bayern de Múnich junto a Marcao.

Carmona y Agoumé, limpios

Los dos únicos futbolistas del Sevilla que han cumplido ciclo son José Ángel Carmona y Lucien Agoumé. El canterano hispalense vio la quinta amarilla frente a Osasuna, por lo que será baja ante el Espanyol y llegará limpio al choque contra el Real Betis. Por su parte, el centrocampista galo se perdió por sanción el duelo en el Riyadh Air Metropolitano. Recuperándose aún de ese golpe sufrido en el encuentro con la Real Sociedad, el que fuera jugador del Inter de Milán es una incógnita para el partido en el RCDE Stadium, aunque en la entidad nervionense son optimistas y creen que llegará preparado para el Gran Derbi de final de mes.