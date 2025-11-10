Alexis Sánchez da pistas sobre su regreso con el Sevilla

Alexis Sánchez está siendo, sin duda, uno de los nombres propios del curso en el Sevilla Fútbol Club. El chileno llegaba a la capital hispalense en el último día de mercado, auspiciado por Antonio Cordón y Matías Almeyda. Tras una segunda etapa negativa en Udinese, el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona encontraba un nuevo reto en Nervión, formando parte además de un equipo necesitado de referentes. Su fichaje levantó muchas suspicacias y algunos pensaba que no iba a rendir como se esperaba de él, algo que el propio futbolista se encargó de negar sobre el césped. Dos goles y una asistencia en sus primeros partidos como sevillista, siendo clave el tanto en Mendizorroza para ganar al Deportivo Alavés, eran las estadísticas del atacante antes de caer lesionado a finales de octubre.

El Sevilla anunciaba a través de sus canales oficiales el día 26 del pasado mes que el chileno sufría una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, quedando pendiente de evolución con un pronóstico de baja de entre cinco y siete semanas. Matías Almeyda ha echado en falta a uno de sus mejores hombres en la parcela ofensiva, parte fundamental también de una columna vertebral muy perjudicada por las dolencias de César Azpilicueta y Batista Mendy, a los que se sumó tras el choque ante la Real Sociedad un Lucien Agoumé que aún no ha vuelto al trabajo junto a sus compañeros. Sin embargo, el propio Alexis ha compartido en sus redes sociales un mensaje que deja claro su compromiso con la entidad blanquirroja y sus ganas de regresar.

Un post en Instagram de Alexis Sánchez entrenando en las instalaciones del Sevilla FC / Instagram

Este lunes 10 de noviembre, día de descanso para la plantilla del Sevilla Fútbol Club, Alexis Sánchez ha publicado una historia en su perfil de Instagram donde se le puede ver entrenando en el gimnasio que tiene el primer equipo hispalense en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Acompañado del mensaje "back soon", que significa "pronto de vuelta" en inglés, el futbolista ha querido mostrar cómo continúa preparándose para volver cuanto antes a las órdenes de Matías Almeyda, teniendo en cuenta además lo exigente que se presenta este tramo de la temporada.

¿Cuándo podría regresar Alexis Sánchez con el Sevilla?

Pese a la información ofrecida en primer momento por la entidad hispalense, los pronósticos son optimistas y en el Sevilla creen que Alexis podría reincorporarse junto al resto del grupo antes del Gran Derbi frente al Real Betis Balompié que se disputará el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 16:15 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Tanto el chileno como César Azpilicueta están realizando trabajo específico para estar presentes en uno de los partidos más esperados del año, que cerrará el mes en Nervión tras la visita al RCDE Stadium del próximo lunes 24.