Conoce el calendario de los internacionales del Sevilla FC en este parón de noviembre

El Sevilla Fútbol Club llega al parón de noviembre como ocurriera hace poco más de un mes: después de conseguir una victoria de mucho valor en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los de Matías Almeyda derrotaron al Club Atlético Osasuna gracias a un tanto de Rubén Vargas desde los once metros en una jugada marcada por la polémica y la rectificación de Ortiz Arias tras consultar con el VAR. El suizo, uno de los referentes en este curso, será baja durante este parón de selecciones al haber sido convocado con Suiza, mismo caso que su compatriota Djibril Sow. A ellos se suman los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, los guardametas Orjan Nyland y Odysseas Vlachodimos, que se marchan con Noruega y Grecia respectivamente, mientras que Nemanja Gudelj ha sido llamado por Serbia y Gabriel Suazo por Chile.

Vlachodimos celebra con el puño apretado la parada a Raúl García de Haro. / Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press

Nyland y Vlachodimos, al revés que en el Sevilla

Pese a que no cuenta con minutos con la elástica del Sevilla Fútbol Club en LaLiga desde el empate con el Elche, siendo titular eso sí en el debut copero ante el CD Toledo, Orjan Nyland lo juega y gana todo con la selección de Noruega. El cancerbero, compatriota de Erling Haaland, está viendo cómo los nórdicos se pasean en la clasificación al Mundial de 2026 gracias a los goles del delantero del Manchester City. 29 tantos a favor y solamente tres en contra dejan a los de Solbakken como claros favoritos para pasar como primeros de grupo enfrentándose el jueves 13 a partir de las 18:00 a Estonia y el domingo 16 a las 20:45 a Italia, siendo este duelo el que determinará el liderato.

Por su parte, la Grecia de Odysseas Vlachodimos ya sabe que no podrá disputar el próximo Mundial al contar únicamente con tres puntos en su casillero. El cancerbero sevillista jugó el último encuentro de la selección helena en el que se despidieron definitivamente del torneo intercontinental, cayendo ante Dinamarca por 3-1. En este parón, los griegos se medirán a Escocia el sábado 15 a partir de las 20:45 y a la misma hora del martes 18 lo harán en calidad de visitantes ante Bielorrusia.

Ejuke, que no dio una a derechas, pugna con Mouriño. / José Manuel Vidal (Efe)

Nigeria y Suiza, partida doble

Chidera Ejuke y Akor Adams tienen un compromiso con la historia en este mes de noviembre. Los de Nigeria tratarán de llevar a su selección al Mundial en la repesca tras haber quedado segundos en el grupo clasificatorio. Esta Final Four se disputará en Marruecos y enfrentará el jueves 13 a partir de las 17:00 a las Súper Aguilas con Gabón. La final será el domingo 16 y la disputará el que gane esta semifinal contra el vencedor del Camerún - República Democrática del Congo, quedando clasificaco para la Copa del Mundo el que salga victorioso de este cuadrangular.

Otros jugadores que se marchan juntos con su selección son los mencionados Rubén Vargas y Djibril Sow, que tratarán de certificar la presencia de Suiza en el torneo intercontinental que tendrá lugar el próximo verano. Los helvéticos, primeros con diez puntos, se verán las caras con Suecia, última del grupo B, este sábado 15 a partir de las 20:45. Sin embargo, el martes a la misma hora tendrá lugar el duelo que determinará la primera posición, ya que el Nati se mide a Kosovo, segunda clasificada y una de las sorpresas de la fase de grupos.

Suazo trata de superar a un Maffeo que se arroja al césped para cortar el balón. / Antonio Pizarro

Amistosos para Suazo, Gudelj se la juega

La selección de Chile tendrá dos amistosos en este parón de noviembre al haber finalizado la fase clasificatoria para el Mundial en la que cayeron estrepitosamente, perdiendo cuatro partidos y empatando dos. Gabriel Suazo se marcha con La Roja para disputar dos amistosos, el primero el sábado 15 de noviembre a partir de las 16:00 frente a Rusia y el segundo el martes 18 a las 18:00 ante Perú. El chileno, cuyo rendimiento ha sido puesto en duda últimamente, quiere volver a brillar como a principio de temporada, siendo consciente además de que es uno de los fijos en el once de Matías Almeyda.

Nemanja Gudelj afronta un parón complicado con la selección de Serbia. El capitán del Sevilla Fútbol Club sabe que debe pelear para lograr al menos entrar en la repesca. Los serbios suman diez puntos, uno menos que Albania, segunda clasificada en estos momentos. El problema es que las águilas blancas se enfrentan el jueves 13 a las 20:45 a Inglaterra, primera de grupo y uno de los cocos en Europa. La última bala la tendrán el domingo 16 a partir de las 18:00, día en el que cerrarán la fase de grupos recibiendo a Letonia.