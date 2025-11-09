Así fue la conversación entre el VAR y Ortiz Arias para decretar el penalti del Sevilla

El Sevilla Fútbol Club y su afición volvieron a sonreír en LaLiga. Tras perder de forma consecutiva ante RCD Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid, los de Matías Almeyda regresaron a la senda de la victoria ante un Club Atlético Osasuna que se aferró como pudo al partido. Los navarros llegaban a la capital hispalense sin su delantero estrella, Ante Budimir, y ninguno de los futbolistas rojillos fue capaz de pasar el muro de un Odysseas Vlachodimos que se hacía enorme cada vez que se acercaba un jugador rival. Fue Rubén Vargas el encargado de romper la igualdad de un encuentro que podría haber terminado 0-0 de no ser por el penalti que señaló Ortiz Arias.

Recién salidos los jugadores del descanso, Peque sacaba un córner que apenas llegó al borde del área pequeña y que dejó la bola medio muerta en zona de peligro. Varios jugadores trataron de golpear el esférico, siendo Juanlu Sánchez el último en tocar antes de que la defensa navarra terminase despejando. Sin embargo, el canterano sevillista cayó al suelo debido a un golpe de Moi Gómez, que impactó en la pierna del futbolista nazareno. Pese a no decretarlo en primera instancia, Ortiz Arias acudió al VAR para revisar la acción, siendo asistido por Pizarro Gómez desde la Sala VOR.

En el audio compartido por la Real Federación Española de Fútbol se puede escuchar al ciudadrealeño avisando a su compañero de que iba a recomendarle "una revisión para que valores un potencial penalti". Pizarro Gómez muestra "las cámaras donde el jugador del Sevilla (Juanlu) toca previamente el balón y después le impacta el defensor". Ortiz Arias no tardó más que unos segundos en darse cuenta de que su homólogo en la Sala VOR estaba en lo cierto y señaló la pena máxima que Rubén Vargas terminaría convirtiendo para hacer el único tanto de un partido que terminó con victoria del Sevilla Fútbol Club en LaLiga 34 días después.

Los hispalenses se han visto beneficiados por el VAR en cuatro ocasiones a lo largo de este curso, siendo la última antes de esta el penalti ante el Fútbol Club Barcelona que anotó Alexis Sánchez y sirvió para abrir la lata en un encuentro que terminó con goleada sevillista. El cambio de decisión de Ortiz Arias no ha dejado indiferente a nadie, y muchas son las voces que han mostrado su punto de vista sobre la actuación del trencilla madrileño. Sonados han sido los casos del periodista Paco González, cuyas declaraciones en Cadena COPE han dejado claro que no es seguidor del fútbol moderno, o del excolegiado Alfonso Pérez Burrull, que ha defendido una postura negativa sobre la pena máxima.