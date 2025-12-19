La baja de Isco se alarga por tener afectado el cartílago

Hace ya tres semanas que se produjo la fatal acción en la que Amrabat e Isco se lesionaron cuando el internacional marroquí golpeó al costasoleño en una acción fortuita. El club inmediatemnete anunció que no había afectación óesea en ninguno de los dos, pero el malagueño no aparecía siquiera por la ciudad deportiva y su baja se alargaba sin tener más noticias. Ahora se sabe que el problema de Isco es mayor y que su baja se alargará por tener afectados los cartíalagos del tobillo derecho, según explicó el jefe de los servicios médicos de la entidad, José Manuel Álvarez. En resumen, Isco va a iniciar un tratamiento con factores de crecimiento porque el jugador siente dolor al correr o saltar al tener afectado el cartílago.

"El impacto en la desafortunada jugada con Amrabat es de alta intensidad hasta el punto que le rompe la piel. Hay una herida, pero es un traumatismo o contusión de alta intensidad. En el caso de Amrabat no provocó una herida y se quedó en hematoma y en el caso de Isco sí provocó herida, pero cuando te golpean con esa intensidad a nivel de la tibia tu tobillo hace un mecanismo muy brusco de flexotensión y eso provoca un sufrimiento en la articulación. Entonces, después del impacto, además de la herida que requirió siete puntos, se generó un edema muy importante en toda la pierna que desciende hacia el tobillo provocando una pequeña lesión intraarticular en la zona del cartílago", explicó el médico.

"Una vez que la herida se ha resuelto, con la retirada de los puntos tras 12 ó 14 días, ya pudimos trabajar con el tobillo en camilla, no en campo ni en gimnasio. Ahora lo que estamos haciendo es drenar todo ese edema provocado es trabajar la movilidad en el tobillo. Hemos detectado que esto le provoca dolor e inflamación cuando intenta correr y saltar. Hemos valorado con el equipo de traumatología y otros compañeros las posibilidades terapéuticas y hemos decidido junto con el jugador iniciar una serie de infiltraciones con factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas", añadió.

Se trata de un "un proceso más lento de lo que se podía esperar", por lo que en un par de semanas "se volverá evaluar la situación y tomaremos una decisión según la evolución", finalizó.

Además, el galeno explicó la situación de otros jugadores lesionados: "Junior tiene una pequeña lesión muscular, como Diego Llorente, que esperemos que se vayan incorporando con el grupo de manera progresiva tras las vacaciones de Navidad. Marc Roca tiene una contusión ene l hombro, pero no debe tener problemas para este último partido del año".