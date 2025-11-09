Paco González desata la polémica con el penalti del Sevilla: "Es todo accidental"

El Sevilla Fútbol Club regresó a la senda de la victoria después de derrotar a Osasuna por 1-0 en un Ramón Sánchez-Pizjuán que suma dos alegrias en poco más de un mes. Ganar al conjunto rojillo era lo que necesitaba el conjunto hispalense después de caer de forma consecutiva ante RCD Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Rubén Vargas desde los once metros, con su segundo gol de la temporada, fue el encargado de convertir una pena máxima que Ortiz Arias decretó a instancias del VAR. Pese a lo evidente de la acción, el colegiado no lo vio en directo, y su cambio de decisión no ha sentado igual de bien a todo el mundo.

Paco González, histórico periodista español y una de las voces de la Cadena COPE, cargó duramente contra el trencilla por decretar penalti tras la corrección desde la sala VOR. "Todos tienen jugadores que exageran cualquier contacto en el área rival, pero yo cuando deje esta profesión no veo un partido de fútbol", decretaba el locutor antes de continuar con una intervención en la que ha defendido tiempos pasados: "No es el deporte que yo amaba, esto consiste en tirarse y los del VAR, que no tienen ni idea de lo que es un contacto punible, le digan al de abajo que hay que ir a verlo.

"Para mí el fútbol era un deporte que tenía un alto grado de justicia y que se parecía un poco a la vida: a veces merecías la victoria y la conseguías y otras la mala suerte se ponía en contra. Hoy es todo accidental, no tiene que ver ni con la justicia ni con la mala suerte", aseguraba el periodista en una elocución donde volvió a cargar contra los futbolistas actuales: "Un contacto de nada, exagerado por otro, te derriban y en este caso es un partido que a lo mejor merecía ganar el Sevilla ya, por el mano a mano, lo acabe ganando de casualidad". De esta forma, Paco González dejaba claro que los tres puntos tenían que ser para el cuadro hispalense, algo que consiguió gracias a la acción provocada por Juanlu Sánchez.

La polémica ha llegado a todos los rincones del país, y muchos son los que hablan de un castigo no punible en la pena máxima decretada por Ortiz Arias. Sin embargo, el pasado ya no puede cambiarse y el Sevilla Fútbol Club cuenta en su casillero particular con tres puntos más que hace un día. Con el parón de selecciones para preparar el final de mes, noviembre tiene dos pruebas de fuego por delante antes de cerrar la primera mitad del curso en diciembre. Tras visitar el RCDE Stadium el próximo lunes 24, los pupilos de Matías Almeyda recibirán en casa al Real Betis Balompié en un derbi donde los verdiblancos partes como claros favoritos tras su rendimiento en este arranque de temporada.