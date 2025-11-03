Este es el calendario del Sevilla FC para el mes de noviembre

El Sevilla Fútbol Club ha dejado atrás un octubre para el olvido. Pese a la inyección de moral que supuso derrotar al Fútbol Club Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán a principio de mes, los pupilos de Matías Almeyda no han vuelto a ganar en LaLiga. Tres derrotas consecutivas, ante RCD Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid, no han hecho sino empeorar los números del cuadro hispalense en el torneo de la regularidad, que solamente ha podido celebrar en las últimas semanas la clasificación a la segunda ronda de la Copa del Rey tras vencer en El Salto del Caballo a un CD Toledo que se puso por delante. Pese a que noviembre ha empezado con un tropiezo en el Metropolitano, los nervionenses afrontan una nueva oportunidad de redimirse y darle la vuelta a una situación que recuerda a épocas peores.

Este fin de semana, el Sevilla recibe al CA Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán, siendo este el primer partido en casa de este mes para el conjunto hispalense. Los rojillos, que cierran la decimoprimera jornada en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo, han perdido en sus cinco primeras salidas ligueras, sumando diez puntos en casa y ninguno lejos de El Sadar. La oportunidad se presenta idónea para el cuadro navarro, que ya ha visto a los pupilos de Matías Almeyda darle tres puntos a rivales directos en la lucha por el descenso como son Real Sociedad y Mallorca. El choque se disputará este sábado 8 de noviembre a partir de las 16:15 en el coliseo sevillista.

Los jugadores sevillistas comparten el momento de máxima felicidad con la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán. / Antonio Pizarro

Parón, Espanyol... y Betis

Tras el choque frente a Osasuna, el Sevilla Fútbol Club disfrutará de unos días alejado de la vorágine de LaLiga debido al parón de selecciones. La última fecha FIFA marcó el fin de una buena racha para los blanquirrojos, siendo además el inicio del calvario por el que atraviesan en estos momentos. Habrá que ver cuántos jugadores pierde Matías Almeyda debido a las convocatorias con sus respectivos combinados nacionales, además de comprobar cómo avanzan los lesionados que tanto han perjudicado los planes del técnico argentino.

La siguiente prueba para los nervionenses será el RCD Espanyol, sexto clasificado de LaLiga. Los pericos, que vienen de perder en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, suman 18 puntos en once jornadas, por lo que se encuentran a uno del Real Betis y con uno de ventaja sobre el Getafe CF. Las estadísticas son halagüeñas para el Sevilla, que no pierde contra el combinado catalán desde enero de 2017. Desde entonces, los hispalenses dominan el general con ocho victorias y cuatro empates, aunque habrá que esperar hasta las 21:00 del lunes 24 de noviembre para ver si la dinámica se mantiene.

Llorente y Lukebakio, en uno de los derbis de la pasada temporada. / Julio Muñoz / Efe

El Sevilla Fútbol Club cerrará el mes el 30 de novimembre a las 16:15 recibiendo al Real Betis Balompié. Los blanquirrojos, que el pasado curso fueron capaces de derrotar en el Ramón Sánchez-Pizjuán al eterno rival, saben que esta es una de las pruebas de fuego de la temporada. Con la motivación extra que supone siempre el Gran Derbi sevillano, tratar de recortar puestos en la clasificación y darle la vuelta a una situación incómoda, tanto en lo particular como en lo general. Aún quedan semanas, pero en la capital andaluza ya se va notando en el ambiente el cambio que propicia este tipo de partidos.