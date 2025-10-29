El derbi Sevilla-Betis ya tiene fecha y hora

El Gran Derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis ya tiene fecha y hora confirmadas. El esperado encuentro de la 14.ª jornada de LaLiga EA Sports se disputará el domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario que volverá a vivir uno de los duelos más intensos y apasionados del fútbol español.

Será el primer derbi sevillano de la temporada 2025/26, un partido siempre marcado en rojo tanto por los aficionados de Nervión como por los de Heliópolis. La cita llega en un momento importante de la competición, con ambos equipos buscando consolidar su posición en la tabla antes del tramo decisivo del año.

Un derbi marcado por el partido de la Europa League del Betis

El conjunto de Manuel Pellegrini afrontará el duelo con una carga extra de partidos, ya que tan sólo tres días antes, el jueves 27 de noviembre, recibirá al Utrecht en la quinta jornada de la UEFA Europa League. Este calendario apretado obliga a la Liga a fijar el encuentro de máxima rivalidad sevillana en domingo para que descansen el máximo tiempo posible los jugadores verdiblancos.

De cualquier forma, con la política de rotaciones que está empleando esta temporada, como el año pasado cuando disputó la Conference League, el entrenador chileno, no sería extraño ver a dos alineaciones de los verdiblancos completamente diferentes. En los anteriores partidos europeos ha variado muchísimo los equipos presentados por Pellegrini.

Sirva lo sucedido la semana pasada como fiel ejemplo de ellos. El Betis salió en Genk con nueve futbolistas nuevos respecto a la alineación que afrontaba la cita con el Villarreal en la cita liguera anterior. Sólo repitieron Valentín Gómez y Antony, que jugó el primer tiempo del compromiso europeo. Contra el Atlético de Madrid en el siguiente partido liguero se producían ocho variaciones y sólo repetían Bartra, Ricardo Rodríguez y Antony de nuevo.

El anterior partido europeo, frente al Ludogorets el pasado 2 de octubre, llegaba engullido por las citas ligueras contra el Osasuna y frente al Espanyol. De la cita con los navarros al choque frente a los búlgaros repetían los dos centrales, Natan y Valentín Gómez, por las lesiones en esa zona de Bartra y Llorente, además de Marc Roca. En la siguiente cita liguera en Cornellà El Prat repetían otra vez los mismos, es decir, Natan, Valentín Gómez y Marc Roca, para que Pellegrini sacara a ocho futbolistas nuevos en la alineación inicial.

Por su parte, el Sevilla FC, que ejercerá como local, buscará hacer valer el apoyo de su afición, como ya ocurriera la campaña pasada, y el factor campo en un Sánchez-Pizjuán que se vestirá de gala para una nueva edición del Gran Derbi sevillano, una cita que trasciende lo deportivo y que paraliza a toda la ciudad.