El dato que ha condenado al Sevilla en este mes de octubre

El mes de octubre ha sido catastrófico para un Sevilla Fútbol Club que comenzó celebrando una goleada de ensueño sobre el Fútbol Club Barcelona. Con las dudas de si en algún momento llegarían las dos victorias consecutivas, los pupilos de Matías Almeyda lo hicieron ante uno de los rivales más complicados de la categoría. Sin embargo, la alegría ha terminado tornándose en tragedia con tres derrotas seguidas en LaLiga, dos de ellas frente a rivales de la zona baja de la tabla como son RCD Mallorca y Real Sociedad. Caer en el Riyadh Air Metropolitano entraba dentro de los planes de la afición blanquirroja, aunque el choque estuvo marcado por una serie de detalles que no hacen sino agudizar un problema interno.

De los últimos diez goles que ha encajado el Sevilla, nueve han sido propiciados por errores propios. De hecho, en la victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Barça, el único tanto del combinado blaugrana llega de un error en la salida de balón de Lucien Agoumé, pudiendo incluso empeorar esta estadística si Robert Lewandowski no hubiera fallado el penalti que cometió Adnan Januzaj. Las penas máximas son otro de los debe del conjunto nervionense, que lleva cinco en contra en once jornadas del torneo de la regularidad. Fallos de ese calibre se terminan pagando, como ocurrió este sábado en el campo del Atlético de Madrid y la pasada jornada en el Reale Arena.

El momento del doble impacto entre Nianzou y Giménez que fue decretado como penalti. / DAZN

Nianzou, Suazo o Carmona, señalados

Los tres goles encajados por el Sevilla Fútbol Club en casa contra el RCD Mallorca fueron, además de un suplicio para los aficionados presentes en el feudo nervionense, culpa de los propios jugadores del combinado sevillista. Gabriel Suazo, Januzaj y Marcao perdieron el balónalgo que aprovecharon tanto Vedat Muriqi como Mateo Joseph para hacer sangre y darle la vuelta a un partido que, de no haber pasado nada extraño, debería haber terminado con victoria blanquirroja. La siguiente jornada liguera tampoco estuvo exenta de errores, anotando la Real Sociedad el primero gracias al penalti infantil de Fábio Cardoso y luego a José Ángel Carmona en un saque de banda que ni siquiera sus propios compañeros terminaron de comprender.

Para colmo de males, el debut en Copa del Rey de Matías Almeyda ha sido la primera vez desde el cambio de formato en el que los hispalenses han encajado un gol en esta ronda. El CD Toledo se puso por delante en El Salto del Caballo haciendo presagiar lo peor, aunque Peque, Januzaj y Kike Salas se encargaron de aguarle la fiesta al cuadro manchego. Sin embargo, esta remontada no exime a Orjan Nyland de su error en el saque de esquina, demostrando el por qué de la titularidad de un Odysseas Vlachodimos que ya no sabe qué hacer para frenar la sangría defensiva que sufre su equipo.

Vlachodimos se queja después de encajar uno de los goles del Atlético. / Fernando Villar | Efe

El cancerbero griego encajó por partida triple en el Riyadh Air Metropolitano, abriendo la lata nuevamente un gol rival desde los once metros. Nianzou, con una patada sin sentido y a destiempo, dejó a su portero ante un Julián Álvarez que no perdonó y puso la primera piedra para que el Atlético se llevase los tres puntos ante un Sevilla que empeoró en sobremanera tras los cambios al descanso. Marcao y Suazo se hicieron un lío, propiciando la segunda diana colchonera que terminó por encarrilar el choque, ampliando además el nefasto balance negativo del cuadro nervionense en los estadios de los tres grandes.

Matías Almeyda, cuya sinceridad y forma de entender le valen (de momento) el cariño de la afición del Sevilla Fútbol Club, se sabe consciente de la situación que atraviesan. El calendario de noviembre tampoco es muy halagüeño para el combinado hispalense, que recibe a Osasuna y viaja al RCDE Stadium antes de disputar en casa el Gran Derbi frente al Real Betis Balompié. El técnico bonaerense deberá dar con la tecla para evitar que ese tipo de errores sigan costando puntos en Nervión.