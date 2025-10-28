Peque intentará romper una maldición de la que solamente se libra Nianzou

El Sevilla Fútbol Club no ha empezado con buen pie su andadura en esta edición de la Copa del Rey. Después de no haber encajado ni un gol en la primera ronda desde que el torneo del KO cambiase de formato, el cuadro hispalense vio al CD Toledo ponerse por delante gracias a una jugada a balón parado en la que Orjan Nyland demostró por qué Odysseas Vlachodimos es el titular. Sin embargo, los blanquirrojos no tardaron en reponerse gracias a un gol de Gerard Fernández, Peque, que fue un soplo de aire fresco para un equipo que estaba sufriendo más de lo esperado en El Salto del Caballo.

Con ese tanto, el exjugador del Racing de Santander se convierte en el primer goleador del cuadro nervionense en esta edición de la Copa, sucediendo a Kelechi Iheanacho en un camino que parece llevar aparejada una maldición. El delantero nigeriano no convirtió la primera de las dianas del combinado hispalense el pasado año, ya que fue en propia puerta por parte de Méndez. Sin embargo, sí fue el primer jugador del Sevilla en ver portería en el torneo del KO.

Iheanacho e Idumbo se abrazan tras el 0-3, de bella factura. / Siu Wu / efe

De los primeros goleadores que ha tenido el Sevilla Fútbol Club en la Copa del Rey desde que se cambiase el formato, solamente Tanguy Nianzou permaneció en el conjunto hispalense la siguiente temporada. En el curso 2020/2021, Óscar Rodríguez abrió la lata ante el Ciudad de Lucena. El que fuera futbolista del Leganés se marchó cedido en la siguiente temporada al Getafe, comenzando así una maldición que solamente ha sido capaz de romper el canterano del París Saint Germain.

Un año después, Lucas Ocampos anotó el único tanto del Sevilla en su debut copero frente al Córdoba, saliendo en calidad de préstamo durante la primera mitad de la temporada al Ajax de la liga holandesa. Finalmente, el argentino regresó a la capital andaluza para ser una pieza clave en la consecución de la UEFA Europa League. En la siguiente campaña, Tanguy Nianzou fue el encargado de anotar el 0-1 en el Velarde, siendo el único futbolista que no se marchó en la campaña siguiente del conjunto blanquirrojo.

Rafa Mir, contra el Quintanar en la 2023/2024, y Kelechi Iheanacho, ante Las Rozas en la 2024/2025, siguieron esta dinámica de abrir la lata del Sevilla Fútbol Club en Copa del Rey y marcharse al año siguiente. En el caso del delantero murciano fue al Valencia CF, mientras que el nigeriano salió libre este mismo verano para terminar firmando por el Celtic de Glasgow. Peque, que sigue peleando por ganarse un puesto en el combinado hispalense, tratará de romper una maldición que solamente ha sido capaz de superar Tanguy Nianzou.