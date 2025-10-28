El dato que el Sevilla domina desde que cambió el formato de la Copa y quiere mantener en Toledo

El 19 de mayo de este 2025 se cumplieron 15 años desde el último título copero del Sevilla Fútbol Club. Los hispalenses cerraron una década para el recuerdo con la consecución de su segunda Copa del Rey en el siglo XXI tras derrotar al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Los goles de los canteranos Diego Capel y Jesús Navas llevaron al conjunto nervionense a tocar la gloria cuando se antojaba imposible volver a celebrar una victoria de ese calibre. Sin embargo, no se puede vivir del pasado. Desde entonces, el cuadro blanquirrojo ha disputado dos finales, perdiendo las dos ante un Fútbol Club Barcelona que, como decía Joaquín Caparrós, es "una visita al dentista" que se ha repetido demasiado a lo largo de este lustro.

Los resultados del Sevilla en la últimas ediciones de la Copa han dejado noches para el olvido, como la derrota en el campo del Almería la pasada campaña o aquel Gran Derbi que terminó con victoria del Real Betis Balompié, a la postre ganador de aquel torneo. Aunque los finales siempre han sido dolorosos, desde que cambió el formato a partido único los debuts han sido noches de fiesta para la hinchada sevillista, que ha disfrutado con los suyos por toda España. De hecho, los hispalenses no conocen la derrota en su primer partido copero desde diciembre de 2013, cuando el Racing de Santander comandado por Sergio Canales asaltó el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Las imágenes del Quintanar - Sevilla / Europa Press

El Sevilla Fútbol Club lleva un balance de trece goles a favor por cero en contra desde que comenzó el nuevo formato. Los seis primeros encuentros del cuadro nervionense en Copa del Rey en las últimas temporadas se han saldado con victorias, siendo la más ajustada el 0-1 en El Arcángel ante un Córdoba CF que plantó cara hasta el minuto 120. Las Rozas CF, CD Quintanar, Velarde CF, Ciudad de Lucena y Bergantiños CF también sucumbieron frente al conjunto hispalense, cuya derrota más temprana en el torneo del KO fue la nombrada anteriormente en el Power Horse Stadium de Almería. Aquel 4-1 que supuso un amargo broche para las navidades sevillistas anticipaba el devenir de un curso que terminaría con los de Joaquín Caparrós salvándose del descenso por un punto.

Con el objetivo de ganar por primera vez en su historia en El Salto del Caballo, el Sevilla de Matías Almeyda afronta su debut copero sabiendo que debe ganar para espantar los malos augurios que sobrevuelan Nervión tras dos derrotas consecutivas en LaLiga. Conscientes además de que el Atlético de Madrid es el próximo compromiso en competición regular, salir airosos ante el Club Deportivo Toledo supondría una mínima inyección de moral, teniendo en cuenta también que podría servir para reforzar al vestuario si el técnico bonaerense opta por darle minutos a los menos habituales.