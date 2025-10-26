Horario y dónde ver el CD Toledo - Sevilla FC: primer paso en tierra sin conquistar

Tras dos derrotas consecutivas en LaLiga, el Sevilla Fútbol Club tiene por delante una oportunidad de sumar algo de optimismo esta misma semana con el debut en Copa del Rey. Los hispalenses, que llevan sin levantar el entorchado nacional más de 15 años, afrontan el primer partido de esta edición con las ganas de demostrar que los malos resultados cosechados en estas últimas semanas han sido un espejismo negativo. Sin embargo, para hacerlo deberán salir airosos de un terreno sin conquistar, pues las dos únicas veces que ha visitado El Salto del Caballo ha caído frente al CD Toledo.

Los manchegos recibieron al conjunto blanquirrojo en las temporadas 1997/1998 y 1998/1999, ambas en Segunda División. Tras caer el primer curso por 1-0, los nervionenses perdieron 2-0 en su segunda visita al feudo toledano en su penúltima campaña en la categoría de plata del fútbol español. Los resultados en el Ramón Sánchez-Pizjuán resultaron dispares para un Sevilla que logró salir airoso, 2-0, en 1998 y no pudo pasar del empate a dos en 1999. Ahora, más de 25 años después, el conjunto hispalense tiene en sus manos lograr una victoria que, además de romper esta racha negativa, supondría avanzar una ronda en Copa.

Matrías Almeyda sigue la evolución del Real Sociedad-Sevilla en su habitual postura. / AFP7 / Europa Press

Horario del partido

El choque entre Sevilla Fútbol Club y Club Deportivo Toledo se disputará este martes 28 de octubre a partir de las 21:00 en El Salto del Caballo, feudo del combinado manchego. Además de perder únicamente uno de sus últimos trece encuentros, frente al Orihuela en penaltis, los verdes llegan al choque tras endosarle un 6-1 al Sonseca este fin de semana, resultado que les ha valido para mantenerse al frente de la clasificación del Grupo 18 de la Tercera Federación, peleando la primera posición con el CD Manchego. La visita del conjunto hispalense supone un aliciente para el cuadro toledano, que recibe en su casa a uno de los históricos de la Primera División española.

Dónde ver el encuentro

Además de en persona en El Salto del Caballo y poder seguirse a través de la web de Diario de Sevilla, el duelo podrá verse televisado por Esport3, RTVE Play, Teledeporte y TV3. Matías Almeyda dará minutos a los menos habituales en un partido que debería ser un mero trámite. Sin embargo, en Nervión quieren andar con pies de plomo de cara a una competición que todos los años genera ilusión en la parroquia sevillista. Sin alcanzar una final desde 2018, perdiéndola al igual que en 2016 frente al Fútbol Club Barcelona, la hinchada blanquirroja sueña con remontar en LaLiga y pelear por fin un título tras dos años más cerca del descenso que de la zona noble de la clasificación.