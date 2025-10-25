Cristóbal Soria desvela los motivos de su salida del Sevilla: "Nunca fui un hombre del presidente"

Si al propio Cristóbal Soria le dicen hace 20 años la fama que ha alcanzado en este siglo XXI, probablemente pensaría que es gracias a su trabajo como delegado de campo del Sevilla Fútbol Club. El sevillano, que se percibe a sí mismo como "el mejor delegado de la historia del fútbol" y asegura que hubiera sido "el mejor árbitro de la historia de Primera División si no hubiese colgado el silbato", se ha asentado en El Chiringuito de Jugones como uno de los hombres fuertes del programa que dirige Josep Pedrerol. Popular tanto a nivel nacional como internacional, siendo una estrella en latinoamérica, Soria ha vuelto a sus orígenes en una entrevista donde desvela algunos entresijos del pasado y el presente del equipo de su vida.

José Guerrero Roldán, conocido públicamente como El Yuyu, es un reconocido autor de carnaval que trabaja en Canal Sur Radio como locutor. Además de su periplo en la cadena pública, el gaditano cuenta con un canal de YouTube en el que realiza entrevistas a distintas personalidades, siendo Soria el elegido en esta ocasión. Pese a tratar varios temas durante la charla, como su animadversión por el Real Madrid, la devoción que siente por "Su Santidad" Leo Messi o el momento en el que da el salto a la televisión, dedican un extenso rato de la casi hora y media a charlar sobre el Sevilla, tanto en el pasado como en la actualidad.

Cristóbal Soria firma una camiseta en su acto de despedida.

Pasado, presente y futuro

Pese a ser una figura relevante en la historia del Sevilla Fútbol Club, Cristóbal Soria no ha querido ahondar en su paso por la entidad hispalense, dejando claro eso sí los motivos de su despido: "Nunca fui un hombre del presidente. Nunca fui el chivato que querían en ese momento y sabía que en cualquier momento me iba a echar". Tras unos años de sufrimiento, considera que en lo deportivo "lo peor ha pasado. Hemos pasado fatigas, pero Almeyda nos ha devuelto la ilusión". El sevillista solamente tiene palabras de agradecimiento para el técnico argentino, al que considera el gran artífice de la notable mejoría de su equipo: "A mí este nuevo Sevilla me gusta incluso cuando no salen las cosas bien; sabe perfectamente a qué juega, está perfectamente estructurado y trabajado, y todo esto tiene nombre y apellidos: Matías Jesús Almeyda". Sin embargo, el que fuera delegado de campo del cuadro nervionense también ha querido poner en valor el trabajo de la flamante dirección deportiva blanquirroja: "A base de seriedad y contarnos la verdad, Antonio Cordón ha armado una plantilla que tiene ilusionado al sevillismo".

Consciente de que el Consejo de Administración "no ha hecho bien muchas cosas en los últimos años", Soria ha dejado claro que su forma de ver y entender el deporte rey ha variado con el paso del tiempo: "Si me preguntas en el año 2000 por la venta me hubiese cerrado en banda completamente, pero el fútbol ha cambiado mucho en 25 años". Pese a lo suculentas que puedan llegar a ser algunas inversiones más exóticas, véase los casos de la Premier, el sevillano reconoce que su sueño está algo más cerca: "Me encantaría que la tercera vía fuese una realidad mañana. Una vía sevillana, con el ADN sevillista de mis amigos Fede Quintero y Antonio Lappí", aunque también asegura que su prioridad "como sevillista es ir todos los años a Puerta Jerez a celebrar algo y me da igual si el presidente es un emir, de Utrera o de Virgen de Luján".