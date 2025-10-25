Agoumé y Pepe Castro se encaran con un aficionado de la Real Sociedad tras la derrota del Sevilla

El Sevilla Fútbol Club fue incapaz de sacar algo positivo de su visita a San Sebastián. Los hispalenses, que venían de perder en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Mallorca, cayeron frente a una Real Sociedad que sumó tres puntos gracias a un doblete de Oyarzabal. El combinado hispalense, que consiguió empatar el encuentro gracias a Nemanja Gudelj, vio cómo el cuadro txuri urdin respondía y sentenciaba el encuentro en una primera mitad que fue lo más interesante de los 90 minutos. Sin embargo, la tensión acumulada a lo largo del encuentro terminó estallando en el túnel de vestuarios cuando los nervionenses se disponían a abandonar el terreno de juego.

En un video compartido a través de redes sociales, se ve cómo un aficionado de la Real increpaba a la expedición blanquirroja al término del duelo. Tras sufrir una derrota dolorosa, los futbolistas del conjunto hispalense se marchaban al túnel de vestuarios con la expresión tan incómoda que provoca un resultado adverso, viviendo además una situación que provocó el enfado en la expedición sevillista, no sólo de los que saltaron al terreno de juego.

A través de redes sociales se ha compartido un video en el que un aficionado de la Real Sociedad increpaba a los jugadores del Sevilla Fútbol Club cuando se dirigían al túnel de vestuarios. Después de indicar con las manos el resultado del encuentro, 2-1, el hincha del combinado realista que se encontraba en una de las zonas VIP del Reale Arena, se acercaba al cristal que separa la zona de aficionados de la de la de jugadores para recordar a los jugadores del combinado hispalense su derrota en San Sebastián.

La reacción de la expedición hispalense no se ha hecho esperar, siendo Lucien Agoumé y Pepe Castro los primeros en salir a defender el escudo del Sevilla. El aficionado de la Real Sociedad, que tardó poco tiempo en ocultar su gesto cuando los sevillistas salieron a responder, decidió mantener un perfil bajo cuando se sumaron más miembros a una réplica blanquirroja que continuó sumando adeptos a su causa con el paso de los minutos, formando una situación tensa tras el pitido final del encuentro.