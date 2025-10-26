Alineación probable del Sevilla FC para visitar al CD Toledo: para los menos habituales

Después de dos derrotas consecutivas en LaLiga EA Sports, el Sevilla Fútbol Club espera regresar a la senda de la victoria en su debut en la Copa del Rey ante el Club Deportivo Toledo. Los hispalenses, que deberán ganar en un campo donde cosechan dos derrotas en sus dos únicos encuentros, variarán su once de gala en un encuentro que, sobre el papel, debería terminar con una plácida victoria del combinado nervionense. Matías Almeyda podría dar minutos a los menos habituales ante un rival de menor categoría, teniendo en cuenta además la plaga de lesiones que asola a la entidad blanquirroja.

A las bajas de César Azpilicueta, Batista Mendy y Tanguy Nianzou se ha sumado este fin de semana el atacante Alexis Sánchez, que podría estar fuera de los terrenos de juego unos dos meses. El técnico bonarense, que después del encuentro en El Salto del Caballo dirigirá a los suyos en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, deberá mantener la dinámica previa a los choques ante RCD Mallorca y Real Sociedad en un vestuario que, pese a saberse más unido y efectivo que el pasado curso, tiene hambre de seguir dando golpes encima de la mesa.

Nyland hace indicaciones a sus defensas tras encajar el primer gol. / Antonio Pizarro

Cambios esperados y esperables

Tras ver cómo Odysseas Vlachodimos le arrebataba la titularidad, Orjan Nyland podría regresar al once de gala en un Sevilla Fútbol Club cuyos cambios en defensa se antojan necesarios para que Almeyda vea otras variables de cara al choque en el Metropolitano del próximo fin de semana. Para dar descanso a José Ángel Carmona y Gabriel Suazo, Juanlu Sánchez y Oso ganan enteros en los costados sevillistas. Alguno de los menos habituales, como Ramón Martínez o Kike Salas, podrían ocupar el eje de la zaga en un choque que debe servir para probar nuevamente la defensa de cuatro y ver quien acompaña a Marcao en LaLiga.

Las lesiones en el centro del campo invitan a pensar que Nemanja Gudelj repetirá en la sala de máquinas acompañado de un Manu Bueno que solamente ha gozado de doce minutos en todo el curso. El canterano sevillista sería sin duda una novedad con respecto a lo visto últimamente, al igual que un Alfon que regresó el pasado fin de semana ante la Real Sociedad después de un mes fuera de los terrenos de juego. La otra banda podría ser para Adnan Januzaj, que este curso parece estar dispuesto a mostrar su buen estado de forma en Nervión, mientras que Peque es serio candidato a la mediapunta, mientras que Akor Adams apunta a ser la referencia ofensiva de un equipo que necesita volver a encontrar su mejor versión de cara a portería.

Akor Adams lamenta una decisión de García Verdura. / Antonio Pizarro

Alineación probable

Nyland; Juanlu, Kike, Ramón Martínez, Oso; Gudelj, Manu Bueno, Peque; Januzaj, Alfon, Akor Adams.