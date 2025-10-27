Dani Alves se reinventa: de la cárcel a ser predicador en un templo evangelista

Dani Alves ha pasado por muchas fases a lo largo de su prolífica vida. El lateral brasileño, que dio el salto al fútbol europeo procedente del Bahía, se asentó en España de la mano del Sevilla Fútbol Club, siendo una de las mejores operaciones del deporte rey. Tras consagrarse en el Fútbol Club Barcelona, el futbolista continuó su carrera en la Juventus de Turín, el París Saint Germain y, por último, en el Pumas mexicano, siendo el jugador con más títulos de la historia hasta que Leo Messi le arrebató el honor. Sin embargo, su periplo en centroamérica duró poco debido a una acusación de agresión sexual en diciembre de 2022. Tras ser acusado a cuatro años y medio de prisión, el defensor cumplió únicamente uno al ser absuelto y pagar una fianza de un milón de euros.

Después de alejarse de la vida pública en los últimos meses, Alves ha reaparecido de una forma sorpresiva en diferentes redes sociales. El usuario @chacon2178 ha compartido en su cuenta de TikTok partes de un discurso del brasileño en un templo evangélico de Girona. La Iglesia Elim de la localidad catalana, que sigue la doctrina creada por el polémico Jimmy Swaggart, acoge habitualmente coloquios para jóvenes, como el que ha protagonizado el exfutbolista. Además de reconocer públicamente su devoción a Dios y el cambio que asegura haber dado en su vida, el que fuera jugador del Sevilla aboga por las segundas oportunidades, como la que le fue concedida a él este mismo año.

"Hay que tener Fe", repetía entre aplausos un Dani Alves que no dudó en ponerse de ejemplo: "Yo soy la prueba de eso, porque aquello que nos promete es lo que cumple. Yo hice un pacto con Dios, le dije que lo serviría si Él cuidaba de mi casa, tocando los corazones de las personas". El exfutbolista terminaba su discurso afirmando que "en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios", agregando que ese mensajero lo encontró "en el peor momento de mi vida", asegurando que esa persona fue la que lo salvó: "Fue quien me recogió, quien me llevó a la iglesia y me enseñó el camino. Yo estoy en el camino gracias a él".

"Así son las cosas del Espíritu Santo", remataba el brasileño antes de despedirse con una sonora ovación de los presentes en aquel momento. Una historia de recomposición y superación que tiene como protagonista a un hombre que llegó a tener todo lo que quería y más, pero que cayó en un pozo del que solamente Dios parece haber sido capaz de sacarlo.