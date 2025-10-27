Un jugador de LaLiga asegura haberse sentido "amenazado" en el campo del Sevilla

Manor Solomon tuvo su noche de gloria en el encuentro liguero entre Sevilla Fútbol Club y Villarreal CF que se disputó en el Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado 23 de septiembre. El delantero llegaba al estadio hispalense tras haber sido increpado por Biris Norte a través de sus redes sociales. "Mañana este defensor del genocidio visita nuestra casa, nosotros lo tenemos claro... ¡En Nervión no hay espacio para sionistas!", rezaba el escueto comunicado que el grupo ultra vinculado al conjunto blanquirrojo compartió en su cuenta de Twitter la noche antes del partido, acompañado de dos capturas de la historia de Instagram del futbolista groguet defendiendo al Estado de Israel.

Sin embargo, y pese al hostigamiento que Solomon sufrió desde la previa con pancartas y pegatinas en su contra, no le tembló el pulso para celebrar en el Gol Norte del feudo hispalense el gol que ponía por delante al Villarreal en Nervión. La lesión de Tanguy Nianzou dejó con uno menos al conjunto blanquirrojo, que vio cómo sus rivales conseguían volver a adelantarse en el electrónico gracias a un remate a placer del israelí. Tras haber sido abucheado y recibido con banderas de Palestina cuando ingresó al terreno de juego, el ariete se vengó de la forma más dolorosa.

Rencor y un deseo

En una entrevista concedida a Sport5, Manor Solomon asegura haber disfrutado mucho de aquella victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Quería marcarles en la cara, y eso fue lo que pasó", afirmaba el ariete que no dudó en reconocer su malestar desde antes del inicio del choque: "Me sentí bastante amenazado en Sevilla. Había muchas banderas palestinas y en el calentamiento esperaba que fastidiáramos a sus ultras". Sin embargo, el delantero quiso dejar claro su profesionalidad por encima de cualquier ideario: "Estoy aquí para jugar a fútbol, no para hablar de política. Soy israelí y estoy orgulloso de serlo, pero estoy aquí para jugar a fútbol".

Las fotos del Sevilla-Villarreal / Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press

Para más inri, el tanto de Solomon ante el Sevilla Fútbol Club es, por el momento, su único gol con la camiseta del Villarreal. En cuatro partidos, el delantero del submarino amarillo ha visto portería en una ocasión, siendo partícipe de la victoria de los suyos frente al CA Osasuna con una asistencia para que Mikautadze comenzase la remontada grogueta. Biris Norte ganó la batalla en la grada, pero su equipo perdió sobre el césped. Esta no es la primera ni la última reivindicación del grupo ultra a favor de Palestina, ya que suelen mostrar las banderas del estado en el Gol Norte del Sánchez-Pizjuán.