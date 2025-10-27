El Sevilla entrena con cuatro bajas y una duda a un día de debutar en Copa

El Sevilla Fútbol Club no tiene tiempo para lamerse las heridas. Tras caer por segunda jornada consecutiva en LaLiga, ambas ante equipos de la zona baja de la clasificación como son el RCD Mallorca y la Real Sociedad, los pupilos de Matías Almeyda afrontan su debut en Copa del Rey con los pies en la tierra pese a medirse a un rival de menor categoría. Teniendo en cuenta además que la estadística ante el CD Toledo no acompaña, dos visitas a El Salto del Caballo que resultaron en dos derrotas, ganar en la primera ronda del torneo del KO se antoja aún más necesario para que el vestuario consiga recuperar sensaciones positivas.

Con las bajas confirmadas de Tanguy Nianzou, César Azpilicueta, Batista Mendy y Alexis Sánchez, el técnico bonaerense ha sumado una nueva incógnita a su lista. Lucien Agoumé ha realizado trabajo específico al margen del grupo, siendo seria duda para el choque copero. El centrocampista galo no jugará seguro frente al Atlético de Madrid el próximo sábado al ver la quinta amarilla en el Reale Arena, lo que pone aún más en jaque el centro del campo del combinado hispalense. Almeyda, que probablemente dará minutos a los menos habituales en el duelo de este martes, podría empezar a probar a un Joan Jordán que esta temporada aún no ha entrado en ninguna convocatoria debido a la hernia discal de la que fue intervenido en verano.

Agoumé se ejercita entre Peque, Joan Jordán y Januzaj. / Juan Carlos Vázquez

Este lunes también han entrenado con el primer equipo del Sevilla Fútbol Club los canteranos habituales: Manu Bueno, Ramón Martínez y Andrés Castrín. Dos de ellos, el mediocentro y uno de los centrales, podrían partir de inicio si así lo considera su entrenador para un partido que, sobre el papel, no debería atragantarse a los de Nervión. El jerezano es el que ha contado con menos minutos en lo que va de curso, teniendo únicamente un rato en Montilivi ante el Girona, por lo que parece probable que Matías Almeyda le de algo de rodaje en El Salto del Caballo. Orjan Nyland es otro de los que apunta a la titularidad para darle descanso a un Odysseas Vlachodimos que no ha descansado desde que le quitase la titularidad al noruego.

Mirando de reojo el duelo frente al Atlético de Madrid del próximo sábado, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios se respira un aire de tensión que parecía olvidado hace tan sólo dos semanas. La victoria ante el Fútbol Club Barcelona, que supuso además de una bolsa de aire una inyección de azúcar, ya ha quedado en el olvido. El fútbol es tan caprichoso como resultadista, y caer frente a dos rivales que no pasaban por su mejor momento es un claro síntoma de desmejoría con respecto a lo visto anteriormente. Ganarle al CD Toledo sería un primer paso, pequeño, para tratar de regresar a la senda de la confianza antes de un mes de noviembre que se antoja complicado.