Alexis Sánchez, con lesión muscular, tiene muy difícil llegar al derbi

Nueva mala en el Sevilla, que empieza a notar la carga de partidos y el esfuerzo del sistema de juego de Matías Almeyda. Era de esperar que los más veteranos sobre todo sufrieran pequeñas lesiones y si Azpilicueta sufrió una lesión de pubis, similar y por el mismo periodo de tiempo que Mendy, en el partido con el Mallorca, tras el de Anoeta ha caído lesionado Alexis Sánchez.

El club nervionense ha desvelado su lesión en su pequeña información sobre la sesión de recuperación que ha tenido la plantilla este domingo tras el encuentro del viernes. "El Sevilla FC ha regresado a los entrenamientos este domingo en una sesión en la que los titulares en el partido ante la Real Sociedad hicieron trabajo específico de recuperación, aunque con la ausencia de Alexis Sánchez. El chileno sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y queda pendiente de evolución".

La lesión exigirá un periodo mínimo de baja de cinco semanas, justo el tiempo que transcurrirá desde este domingo al del derbi Sevilla-Betis, que se jugará en el Ramón Sánchez-Pizjuán el 6 de octubre a las 18:30. De este modo tiene muy difícil el chileno llegar a esa esperada cita. Aunque todo dependerá de cómo vaya recuperándose de esa lesión muscular en su pierna derecha.

Alexis fue titular en el partido contra la Real Sociedad y tuvo escaso protagonismo en los minutos que jugó, más allá de un par de magníficos cambios de orientación que no pudieron aprovechar sus compañeros. En un partido de altísimo ritmo e intensidad, el chileno no encontró espacios y fue cambiado por Almeyda en el minuto en 52 por Peque. El hecho de que saliera del campo en la misma ventana que Agoumé, que fue relevado por Ejuke, hizo pensar que su cambio fue más por decisión táctica, para buscar un giro en el partido, que por lesión.

Sin tener una influencia excesiva en el juego de ataque, Alexis, que el 19 de diciembre cumplirá 37 años, sí ha participado con su calidad en varios de los goles del Sevilla: marcó el de la victoria en Mendizorroza y el que abrió, de penalti, la goleada contra el Barcelona. Y también dio una exquisita asistencia a Peque en el 2-2 frente al Elche.

De momento, Alexis se perderá seguro el partido del próximo domingo en el Metropolitano junto al sancionado Agoumé y los lesionados Azpilicueta y Mendy, que ya podrían estar para el siguiente, el Sevilla-Osasuna, partido para el que también es baja segura el chileno. Luego llega el parón por selecciones de noviembre y la visita al Espanyol el 24 de noviembre, antes de embocar la semana del derbi para final del próxmo mes.

Lógicamente, Alexis, Azpilicueta y Mendy no estarán disponibles tampoco para el encuentro de este martes en El Salto del Caballo frente al Toledo, correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey.