Así fue el reencuentro entre Matías Almeyda y Cholo Simeone: "¿Me habré equivocado?"

Argentina tenía un ojo puesto en el Atlético de Madrid - Sevilla Fútbol Club por varias razones, y una de ellas era el reencuentro entre Matías Almeyda y Cholo Simeone. Cuando eran futbolistas, ambos disputaron 50 partidos juntos entre la Selección argentina y la Lazio, donde se proclamaron campeones de la Serie A y de la Supercopa de Europa. Siendo de sobra conocido el cariño mutuo que se tienen, no sorprendió a nadie el abrazo en el que los dos se fundieron cuando coincidieron cuando se reencontraron en los micrófonos de DAZN antes del inicio del encuentro.

Almeyda recordaba que hacía "15 años al menos" que no se veían, aunque dejó claro que el tiempo no es un inconveniente en una amistad tan duradera en los años como la que tiene con su compatriota: "Él sabe que lo quiero, es un buen tipo, y los buenos tipos en el fondo son pocos". Por su parte, Diego Pablo refrendó el mensaje de su excompañero: "Sabe lo que lo quiero, hemos crecido juntos en pasajes importantes con la selección, hemos tenido muchas charlas profundas cuando éramos jóvenes".

Las fotos del Atlético de Madrid-Sevilla / AFP7 | Europa Press

Almeyda pudo entrenar con el Cholo

Simeone no dejó pasar la ocasión para recordar el día en el que Almeyda estuvo a punto de ser parte de su cuerpo técnico: "Lo invité a venir conmigo (a entrenar) la primera vez y tuvo la capacidad de ser sincero". "¿Me habré equivocado?", comentaba entre risas el Pelado antes de que el Cholo contase uno de los motivos por los que tiene tanto cariño a su homólogo: "Cuando me llaman de Racing para ser entrenador me junté con él porque veía que tenía condiciones e iba a ser lo que es, pero me dijo que no estaba preparado, que no era el momento, y yo se lo valoré mucho, porque hay mucha gente que lo hace por acompañar, por estar, por subirse a una posibilidad de trabajo, y él fue como se ve siempre, como se ve que es su equipo. Matar o morir, no hay más".

Cuestionados por cómo se prepara un partido contra alguien que se conoce tanto, Almeyda reconocía que "es difícil" por el paso de los años y la mejoría de su amigo en los banquillos: "Dentro de todo este tiempo que Cholo ha estado acá ha ido creciendo enormemente como entrenador. Sé que ha ido modificando aquellas charlas que teníamos, entonces se hace un poco difícil". En cuanto a Simeone, el técnico del Atlético de Madrid quiso poner en valor "el trabajo que Matías ha aplicado en el Sevilla en tan poco tiempo y con tanta gente cambiante como la que ha tenido que colocar. El equipo juega a algo, juega a presionar, juega a ser valiente, a quitarte tiempo y eso se ve en todos los partidos. Sea un nombre el que juege u otro, el equipo tendrá ese patrón".

Matías Almeyda arenga a los suyos en el partido ante el Sunderland. / SFC

El muro de la Lazio

Recordando viejos tiempos, Matías Almeyda contó que su compañero de habitación fue la persona que le hizo enamorarse verdaderamente por el deporte rey. "Todos saben la pasión que tiene Cholo por el fútbol y creo que nos ha transmitido esa pasión a muchos. Yo era antifútbol, no hablaba de fútbol", reconocía el técnico del Sevilla Fútbol Club, que quiso poner un ejemplo de cómo era Simeone en aquella época: "En una cena, Cholo te armaba un vaso con los vasos y las botellas. Mucha dedicación y por eso ha hecho y sigue construyendo esta carrera, pero teníamos otras charlas también muy buenas. Veo esos años y pienso lo rápido que pasó, ni una arruga. Vivimos aquello y eso queda".

Supercampeones de Europa y campeones de la Serie A con la Lazio, además de subcampeones en los Juegos Olímipicos con Argentina, Diego Pablo Simeone también echó la vista atrás y reconoció que son "de hablar poco desde lo emocional y lo sentimental, sentimos más de lo que hablamos. La pasamos muy bien cuando estábamos juntos, teníamos un gran equipo...", a lo que Almeyda agregaba que era "difícil pasar", dándole la razón su homólogo: "Pasar podían pasar, pero alguna se llevaban".