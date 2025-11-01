El CD Toledo - Sevilla FC bate récords en la primera ronda de Copa del Rey

La primera ronda de la Copa del Rey ha terminado con buenas sensaciones para el Sevilla Fútbol Club. Tras dos derrotas consecutiva en LaLiga ante rivales en descenso, RCD Mallorca y Real Sociedad, los pupilos de Matías Almeyda consiguieron la primera victoria de la historia del combinado hispalense en El Salto del Caballo frente a un CD Toledo que llegó incluso a ponerse por delante en el electrónico. Los tantos de Peque Fernández, Kike Salas y Adnan Januzaj, este último por partida doble, dieron el pase a la siguiente fase del torneo del KO a los blanquirrojos en un encuentro de récord.

Según ha informado a través de su cuenta de Twitter @futbolenlatv, especialistas en estadísticas de las retransmisiones deportivas, el choque del pasado martes entre Sevilla y Toledo fue el más visto de la primera ronda copera, con 240.000 espectadores y un 1,9% de share televisivo. De hecho, el partido disputado en El Salto del Caballo es el único de todos que contó con más de 100.000 personas atentas a lo que ocurría en el feudo toledano. Curiosamente, el segundo puesto en esta clasificación es para el Real Betis Balompié, que derrotó por 1-7 al Atlético Palma del Río este mismo jueves. Entre Movistar+ y Movistar LaLiga, un total de 91.000 espectadores estuvieron frente a su televisor para ver cómo terminaba el choque disputado en el Estadio Sergio León.

Los más vistos en la Copa del Rey

Cabe destacar que Teledeporte ofreció en abierto el duelo entre Sevilla Fútbol Club y CD Toledo, siendo el partido elegido por la cadena nacional en esta primera ronda. El tercer puesto también lo ocupa un choque televisado por una cadena pública, la victoria del Real Zaragoza en el campo del Mutilvera, siendo Aragón TV la encargada de retransmitir el partido que ocupa a cuarta plaza: el Utebo - SD Huesca que se disputó el martes y culminó con victoria de los azulgranas por cero goles a tres. De hecho, estos dos son los únicos equipos de Segunda División que se encuentran entre los 15 primeros de esta clasificación.

El sorteo para la segunda ronda de Copa está previsto para el próximo 11 de noviembre, manteniéndose el condicionante geográfico y de categoría, además de mantener exentos de la misma a Athletic Club, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. El Sevilla, al igual que el resto de equipos que siguen vivos en el torneo del KO disputará a principios de diciembre la siguiente fase de un torneo que no gana desde mayo de 2010. Ahora, inmersos en una revolución que trata de impedir el descalabro total en Nervión, de momento nadie va a quitar a Matías Almeyda y sus muchachos la ilusión de pelear hasta el último aliento por un trofeo tan complejo como bonito de ganar.