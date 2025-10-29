El Sevilla presume de Januzaj y su debut goleador en Toledo

Adnan Januzaj fue uno de los protagonistas del debut del Sevilla Fútbol Club en la Copa del Rey. El belga anotó el segundo y el tercer tanto del cuadro hispalense en El Salto del Caballo, para tranquilizar a un equipo que había empezado perdiendo ante el CD Toledo. Peque fue el encargado de abrir la lata para los blanquirrojos, cerrando la goleada un Kike Salas que aprovechó con creces la oportunidad que le brindó Matías Almeyda partiendo de inicio en el coliseo manchego. Sin embargo, las dianas del que fuera jugador de la Real Sociedad supusieron las primeras en su periplo con el combinado nervionense.

De hecho, su única participación de gol en el Sevilla hasta la fecha era una asistencia ante el CD Astorga en la segunda ronda copera del curso 2023/2024, hace ya dos campañas. Januzaj solamente ha jugado 24 partidos con la elástica blanquirroja, siendo su segunda temporada en la que más encuentros disputó: once entre el torneo del KO y LaLiga. Después de un año cedido en la Unión Deportiva Las Palmas, el belga ha regresado a Nervión con ganas de reivindicarse, sabiendo además que Almeyda cuenta con él más que todos los entrenadores que ha tenido en la capital andaluza desde su llegada. De hecho, la entidad hispalense ha presumido del doblete de su jugador en redes sociales, nombrándolo "jugador más eficiente" del encuentro en Toledo.

Almeyda confía en Januzaj

En lo que va de curso 2025/2026, Matías Almeyda le ha dado 215 minutos a Adnan Januzaj repartidos en siete partidos, uno de Copa del Rey y seis de LaLiga. De hecho, el exjugador de la Real Sociedad tuvo protagonismo en el debut del liguero del Sevilla Fútbol Club, disputando 20 minutos en el Nuevo San Mamés frente al Athletic Club. Tras superar una lesión muscular que lo tuvo fuera de los terrenos de juego prácticamente un mes, perdiéndose los duelos ante Getafe y Girona, volvió a una convocatoria y a salir desde el banquillo en el choque que enfrentó a su equipo y al Elche.

Januzaj fue suplente en Vitoria, dándole la titularidad Almeyda en la visita del Villarreal al Ramón Sánchez-Pizjuán. En aquel partido nada salió bien a un Sevilla que terminó perdiendo en los últimos compases del mismo, aunque el belga fue ovacionado al ser sustituido debido a su buena actuación. 17 minutos ante el Mallorca y 19 frente al Fútbol Club Barcelona cierran la participación del extremo en LaLiga, quedándose en el banquillo precisamente con su ex equipo. Tras un arranque irregular, los dos goles en Copa del Rey pueden servir para que el técnico sevillista comience a pensar que puede llegar a convertirse en protagonista un futbolista que, pese a estar sobrado de calidad, nunca ha llegado a demostrar su verdadero potencial en Nervión.