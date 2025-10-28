El Toledo-Sevilla de Copa del Rey, en directo

El Sevilla FC inicia su andadura en la Copa del Rey en una primera eliminatoria en la que se mide a un rival de Tercera RFEF, el CD Toledo, equipo que lidera el grupo 18 de la quinta categoría del fútbol español y que a principios de siglo se enfrentó al cuadro nervionense en Segunda División. Los de Matías Almeyda visitan así el estadio del equipo castellano-manchego, el Salto del Caballo, con capacidad para 5.500 espectadores y que tras la instalación de gradas supletorias acogerá este martes (21:00, Teledeporte y Movistar +) a cerca de 7.000 aficionados, según palabras de su presidente, Joaquín Sánchez. Las entradas están todas vendidas desde hace semanas, por lo que se espera un gran ambiente a favor del equipo que dirige Borda Bardera.

El equipo sevillista, que llega de nuevo con las dudas acechando el proyecto tras las dos últimas derrotas ligueras ante Mallorca y Real Sociedad que han amortiguado el efecto de la goleada al Barcelona, se presenta además con varias bajas importantes, como los lesionados César Azpilicueta, Batista Mendy y, el último en caer, Alexis Sánchez, quien tendrán para al menos cinco semanas. Tampoco estarán Lucien Agoumé por un golpe ni Nianzou y Joan Jordán, aún no recuperados de sus lesiones, este último con ciertas dudas al desvelar Almeyda que fue el propio jugador quien le dijo no estar aún preparado. Tampoco está en la lista el tercer portero (por ficha) de la plantilla, Álvaro Fernández, quein tampoco ha ido convocado en ningún partido en la Liga.

El partido será dirigido por el colegiado balear Cuadra Fernández.