Pies de plomo y nada de trámites en Toledo

Con el cambio de hora en España el calendario pone a prueba las planificaciones y destapa todas las verdades de las plantillas. Que la del Sevilla estire el chicle y aguante o no es responsabilidad de Matías Almeyda, que aceptó el reto y las estrecheces económicas que le marcaron desde el club en verano y ya poco tiene que decir, sólo competir y tener al mayor número de futbolistas posible preparados y metidos en la pelea.

Aparece la Copa y a estas alturas no suele ser un trance molesto, pero el invierno desgasta a los equipos de Primera y este formato no ayuda. La obligación aparece por la diferencia de categorías y toca pasar el trámite en escenarios y contextos poco agradables con la siempre presente posibilidad de un accidente que puede resultar un serio desconchón en el crédito de cualquier proyecto y, por supuesto, del entrenador más pintado si no está consolidado en nuestro fútbol.

La Previa.

El Toledo, un rival que a finales de los noventa llegó a ser una pesadilla para un Sevilla que penaba en Segunda División, es el anfitrión en el arranque de la andadura copera en España de Almeyda, un entrenador que en Grecia se agarró –y bien– a esta competición tan apasionante como traicionera.

Para el Sevilla llegó a ser en este siglo una oportunidad bonita y una puerta a finales, títulos y competiciones europeas, aunque ya hace tiempo que esto dejó de ser así y lo que llevó fue a desgastes y a disgustos. Como el de la temporada pasada en Almería, con goleada incluida para los de García Pimienta (4-1) ante una plantilla de Segunda.

El paso por el Salto del Caballo no debe esconder una tragedia para el equipo de Almeyda, pues hay cuatro categorías hasta la Tercera RFEF, pero en estas noches hay que ir con pies de plomo y mucho ojo. Subestimar a un rival de éstos, no analizarlo como si fuera el mejor adversario de LaLiga o hacer coincidir en el once a demasiados futbolistas sin ritmo o sin la personalidad necesaria suelen ser comprar papeletas para pasarlo mal, situaciones que no tienen por qué acabar mal, pero que obligan a un esfuerzo físico mayor y si no hay un buen colchón en la plantilla el calendario acaba pasando factura en la Liga, donde no se puede permitir fallar un equipo que busca no pasar fatiguitas en mayo.

Evidentemente, lo ideal será marcar las distancias pronto y aplacar el empuje de la grada (se han colocado asientos supletorios para la ocasión) y del propio rival, que recibe a los sevillistas como líder de su grupo después de golear el pasado fin de semana al Sonseca por 6-1 en este mismo escenario. El irregular estado del césped es algo que no le quita el sueño a Almeyda, pero lo mejor será, como siempre en estos duelos, finiquitar el pleito cuanto antes.