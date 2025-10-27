Almeyda: "Por momentos nos entusiasmamos y por momentos volvemos a la realidad"

En una amplia reflexión en la que también se centro en la oportunidad de a Copa del Rey, Matías Almeyda ha recordado que su equipo llegó a entusiasmar e ilusionar a la afición con el triunfo ante el Barcelona, pero que el momento actual anímico es bajo tras las dos últimas derrotas. El argentino, que no pierde de vista ya el partido ante el Toledo, reconoce que al Sevilla le faltó fútbol en Anoeta y también quiso aclarar que los números de las tarjetas recibidas (el Sevilla es el equipo más tarjeteado) muestra que el conjunto nervionense juega con cierta agresividad, pero sin ser un equipo "pegador". También aclaró que Joan Jordán aun no está para jugar y que Agoumé tiene un golpe.

“Desde la pizarra no se gana ningún partido. Hay que entrenar, corregir, trabajar y dar confianza al grupo que entrenamos. Estamos en una posición media, por momemtos nos entusiamamos y por momentos volvemos a la realidad. Lo importante es que nosotos sabemos qué hay que mejorar y qué es lo que no tenemos que dejar de hacer. Los muchachos se entregan todos y hay veces que no hay cansa porque nos faltó fútbol o correnos mal porque nos faltó fútbol. No quiero un grupo de corredores. Quiero un grupo de jugadores que sea reversibles, que corran y que roben balones y luego a la hora de tenerla sepan jugar. Este último partido no fue bueno. Los dos equipos estaban muy imprecisios, no sé si fue que el campo estaba mojado, los jugadores se caían, los pases no eran precisos... No fue un gran partido. Nos prestamos el balón y se definió por un error. Tuvimos mas control que el rival, pero eso sin lastimar no vale, son números... los numeros a veces son buenos, pero hay que profundizar”, decía el preparador del equipo hispalense.

Almeyda también salió al paso de la afirmación de que su equipo, a tenor del número de tarjetas, es un equipo agresivo. “Lo escuché y está bueno que me lo pregunten para aclararlo. El equipo nuestro trata de ser agresivo futbolisticamente. Una cosa es ser agresivo para cuando uno pega y otra cosa es buscar agresivividad para que el rival no juegue. Hay formas de decir que un equipo es agresivo. Si es agresivo de pegar, el Sevilla no pega. Las amarillas muchas veces son por agarrar, por faltas tacticas. No he visto que seamos un equipo pegador. He visto otros equipos que han pegado más y no han recibido tantas amarillas, pero no nos vamos a poner a revisar. Somos agresvos porque queremos jugar la pelota como si fuera la última, pero nuestros jugadores no tienen ninguno mala intención, de hecho no lastimamos a nadie”.

También fue preguntado por los errores individuales que tantos puntos le están costando al Sevilla, pero el técnico lleva la reflexión más a lo futbolístico. “Los errores los miramos y los hablamos, tratamos de corregirlos. Y a veces pasa. En el últmo partdo nos faltó claridad. No me detengo sólo en el error. Eso lo noté, ese juego que hemos hecho en todos los partidos no salió, sólo un poco en la segunda mitad. Los errores van a seguir. Todo en el fútbol es un error o un acierto del rival. Fue un partido muy parejo, lo vi dos veces y quedó en evidencia ese error (de Carmona). no fue un partido lindo de ver”.

Carmona. “Todos los futbolistas son diferentes. No se puede comparar con ningún jugador. Dani Alves hay uno solo. Carmona tiene su forma de jugar que lo va a llevar a ser un gran jugador. Si hace diez dias gritábamos un gol de Supercarmona, ahora hay un errr de Carmona, pero hay más errores en esa jugada que involucran incluso al entrenador”.

La Copa: “Son torneos que dan mucho y también quitan mucho. Se deben tomar con máxima concentración y con mucas ganas. Son partidos decisivos y eso lo hace atractivo. He ganado Copas en otras ligas en las que he estado. En un momento de mi carrera fui a jugar a la cuarta división argentina y sé lo que se siente. Es una ocasion para mostrarse para que lo contraten de otro lado”.

El estado del césped no le preocupa: “Ningun jugador nació jugando en un sintético. Los futblistas jugamos en todos los lados, arriba de una piedra, en la tierra… Luego otros muchos empiezan que si corto, que si largo, que si mojado… son once contra once, no es un justificativo. Para nada”.

Joan Jordán: "Hablé con Jordan y él todavia no se siente ni físicamente ni futbolisticamente para poder actuar. El va a seguir trabajando hasta que tome su ritmo y entonces veré qué manera hacer para que actúe. ¿Cambios en el once? Recambios hemos hecho muchos. Pondremos un equipo para ganar el partido porque tenemos la necesidad de ganar para pasar el turno. Pero sí, actuaran jugadores que no lo vienen haciendo seguido, aunque cuando vean la alineacion verán que la mayoría han jugado ya”.