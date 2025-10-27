El bache y las lesiones, el huevo y la gallina

La popular disyuntiva en si fue antes el huevo o la gallina se ha manifestado con crudeza en el peor momento del Sevilla desde la efímera epifanía de la goleada al Barcelona. De pronto, con la derrota ante el Mallorca coincidieron las primeras lesiones de hombres clave: Azpilicueta se lastimó nada más comenzar y Mendy cayó al lunes siguiente tras completar el partido sufriendo idéntica dolencia que el defensor, una lesión leve de pubis que los tendrá apartados aún una semana como mínimo. Ya esto se ha unido la lesión en el bíceps femoral en el muslo derecho de Alexis coincidiendo con la derrota en Anoeta. Dos golpes seguidos, tres lesiones y el esperado goteo de bajas por sanción.

En el Metropolitano no estarán cuatro de los futbolistas de más calidad de la plantilla, puesto que Agoumé vio la quinta amarilla en el Reale Arena y también se perderá la próxima cita liguera. Contra el Atlético de Madrid jugará el Sevilla de Almeyda después de dos derrotas consecutivas que han enfriado completamente la euforia desatada, y excesiva, tras el partido redondo contra el Barcelona. Yademás lo hará sin el dúo que sostenía al equipo y su estructura en la medular, Mendy y Agoumé, y sin los dos veteranos que daban empaque al juego, tanto en su fase defensiva como en su fase ofensiva.

Era algo esperable por las condiciones de la plantilla, en la que los dos veteranos estaban teniendo un peso mucho mayor del que podría haberse esperado cuando fueron fichados por Antonio Cordón. Y también por el sistema de juego de Almeyda, que requiere una intensidad constante y mantenida para sostener la presión adelantada y los duelos hombre a hombre de sus futbolistas. Esto tenía un doble riesgo que ha terminado influyendo negativamente: las sanciones por el cúmulo de amonestaciones por la intensidad en la presión y las lesiones por el esfuerzo físico continuado.

El huevo fue siempre antes que la gallina y así lo demuestran los científicos que estudian la evolución de las especies. Yel huevo en este caso es una plantilla que estaba muy condicionada por las circunstancias tan precarias en las que tuvo que construirla Cordón. Y a Almeyda le empieza a cantar la gallina de esa realidad, aunque él también ha contribuido a ello con la alta exigencia física que le pide a la plantilla y la cantidad de tarjetas que ve el Sevilla, el equipo que más se destaca en esa faceta de toda la Liga con ¡33 amarillas! Ocho más que el Getafe, el siguiente... Tras la quinta de Agoumé, están apercibidos de sanción ahora Peque y Carmona.

Ahora el argentino está obligado a reinventarse mientras regresan al equipo Azpilicueta, Mendy, que aún serán duda para el partido contra el Osasuna según cómo evolucionen de su lesión en el pubis, y el sancionado Agoumé. Para el partido con el Atlético la medular está cogidísima con alfileres y apenas tiene disponibles el técnico argentino a Gudelj, cuyo perfil y cuyo declive físico invitan más al repliegue que a la presión a campo abierto, y Sow.

En Anoeta, partido para el que aún no estaba convocado Joan Jordán con la excusa de que había tenido un cuadro gripal los días previos, Almeyda quemó las naves en la segunda mitad y ya entre los minutos 52 y 53 metió a Peque por Alexis y a Juanlu por Agoumé. Un atacante como Peque tenía que hacer labores de organizador en el centro del campo, y esto se acentuó una vez que entró Alfon por Sow en el minuto 79.

El partido de la Copa del Rey de este martes debe servir al técnico sevillista como prueba de ensayo en busca de un centro del campo de mínimas garantías para lo que viene. Podría ir metiendo a Joan Jordán o incluso al canterano Manu Bueno, que apenas jugó unos minutos en Gerona. Almeyda debe exprimir una plantilla con carencias evidentes que afectan al juego, como la de un centrocampista organizador.