El Sevilla viaja a San Sebastián con la novedad de Alfon pero sin Joan Jordán

El Sevilla ha hecho pública la convocatoria para el partido ante la Real Sociedad que los nervionenses deben disputar este viernes en el Reale Arena (21:00 horas) correspondiente a la décima jornada de Liga en la que Matías Almeyda ha incluido a 24 jugadores sin que entre ellos esté aún Joan Jordán, quien ya se encuentra recuperado de su lesión en la espalda y trabaja en la recuperación del tono físico.

Con las consabidas bajas de Azpilicueta y Batista Mendy, víctimas del partido ante el Mallorca y ambos lesionados en los abductores, el entrenador argentino tampoco ha podido contar todavía con Tanguy Nianzou, que sigue haciendo trabajo al margen del grupo junto a los readaptadores. Con respecto a Joan Jordán, Almeyda justificó en rueda de prensa su ausencia al haber tenido "un broblemilla" esta semana (un proceso gripal) que le hizo perderse una sesión. "Esta semana ha sido además de pocas sesiones y necesitamos que recupere el tono para estar al nivel", dijo el preparador bonaerense.

Sí es alta en la lista el albaceteño Alfon González, que se lesionó en el tobillo en el partido en Vitoria ante el Alavés, hace ya un mes aproximadamente. Junto con el canterano Andrés Castrín es la gran novedad en la lista de viajeros.

Los convocados son Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Castrín, Ramón Martínez, Marcao, Fábio Cardoso, Kike Salas, Suazo, Oso, Agoumé, Manu Bueno, Gudelj, Sow, Januzaj, Vargas, Ejuke, Alfon, Peque, Alexis Sánchez, Akor Adams e Isaac Romero.